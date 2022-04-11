國內新冠疫情大爆發，有人說每日1500個確診案例很快就會到來。儘管台灣疫情已比國外好太多太多了，但一股不安與焦慮正籠罩著大家。政府除提早用理性科學方法、及時部署醫護資源，做好社會行為新規範外，也必須做好感性溝通，搶救民眾的焦慮大流行。

焦慮是一頭怪獸，它無處不在，一直都在，在過去幾年內，它支配著我們的生活，已達到了前所未有的程度。2020年初新冠肺炎在全球爆發時，就已看見這個現象。只要新發現病毒，科學家就拚命研究其特性，了解它多容易傳染、多致命。及至今日病毒仍有許多不確定性，而我們的大腦一旦無法得到準確資訊，就容易根據看見的報導編織出充滿恐懼的故事，包括經濟危機、失業的可能性、要不要讓孩子去上學、疫苗要打幾劑等等。如今俄烏大戰，焦慮更加深加強。

任教過麻省理工、耶魯、麻薩諸塞大學醫學與精神醫學副教授，現為布朗大學正念中心主任的賈德森．布魯爾新出版了《鬆綁你的焦慮習慣：善用好奇心打破擔憂與恐懼的迴圈，有效戒除壞習慣的實證法則》一書強調，恐懼本身並不等同於焦慮。恐懼是一種適應的學習機制，會幫助我們生存。相反地，焦慮是適應不良的，我們用來思考及計畫的大腦在缺乏足夠資訊時更會失控。而「焦慮」的誕生是「恐懼」加「不確定」的結果。人類進化需要恐懼，卻不需要焦慮。

但焦慮往往隱藏在人們的習慣中，我們會用各式各樣的行為來讓自己從那些情緒中假裝抽離出來，例如透過酗酒、暴飲暴食、拖延等行為來排解焦慮。科技的進步往往使我們的焦慮更加惡化，新聞與社群媒體的發達更使現代人付出更高的生活焦慮代價。

賈德森博士提供了簡單的工具，協助大家從根源消除焦慮的三個步驟：一、察覺你的焦慮習慣迴圈。找出起因察覺它，就能帶來很大的改變。二、更新你的大腦獎勵系統。譬如戒掉焦慮就吃甜食的壞習慣，才不會讓焦慮潛藏。三、建立良好的新習慣。用好奇心與察覺焦慮從何而來，用集中注意自己的呼吸過程專注於當下。只要透過以上迴路的改變，人們就能免除焦慮的困擾。

在電影《絕地救援》中，麥特戴蒙所飾演的角色發現自己被困在火星，同伴以為他死了都已逃回太空船，他做的決定是穿著可愛的航太總署連帽衫，在小小的火星基地裡，激勵自己：「面對這樣的困境，我只剩下一個選擇，我必須用科學來整治這裡。」沒錯，當疫情籠罩，未來充滿不確定性，你能做的是適度的恐懼堤防，而不是焦慮。

「焦慮不會解決明日的煩惱，卻會帶走今日的和平。」面對即將更惡化的台灣疫情，執政者該給大家的不是灌輸焦慮與恐嚇，而是有所恐懼的科學突破與人心安定，從根源消除未來的不確定性，擁抱社會的正向力量。（作者為台北市出版公會理事長）