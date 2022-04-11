國內疫情快速攀升，但中央疫情指揮中心顯然已決定放鬆防疫措施，因此除宣布防疫不會升級，輕症也將啟動在家隔離，似乎是期望民眾能夠逐漸習慣與病毒共存的生活。

然而，值得注意的是，近日政治圈已連續出現多起確診事件，副總統賴清德日前參與的一場餐會中有確診者的接觸者，甚至連總統蔡英文都已居家隔離。目前正值民進黨針對年底選舉的初選展開提名作業之際，政治性聚會多，令人擔憂是否因此增加政府高層染疫的風險。

總統府日前表示，清明連假期間蔡英文與家人在官邸午宴，其中一人篩檢後確診，因此蔡英文在官邸進行隔離加自主健康管理。蔡英文與家人用餐後，在官邸舉行所謂的「防疫會議」，參加者包括賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、防疫指揮官陳時中、台大副校長張上淳、疾管署長周志浩，及桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁等人。

這場主題為防疫策略的會議，竟沒有邀請疫情不低的雙北市長，一度讓國民黨黨主席朱立倫轟蔡政府防疫還分顏色，簡直是政治防疫，勢必會影響團結和防疫成效。也有人從與會成員分析，與其說這是防疫策略會議，不如說是選舉策略會議、甚至是「陳時中何時可以投入2022選舉」的策略會議，也就是研商為陳時中選個黃道吉日宣布參選，所以才不便邀台北市長柯文哲和新北市長侯友宜出席，連柯文哲都是如此解讀。不過，事後來看，未能獲邀的柯、侯兩人反倒是幸運地逃過了一劫。

近日跟確診最有緣的非賴清德莫屬。除了參加總統府的防疫策略會議，日前台中市民進黨議員施志昌服務處助理傳出確診，而施志昌在此之前曾參加一場綠營聚會，賴清德和包括立法院副院長蔡其昌在內的多位綠營中央及地方民代都有參加，幸好11日賴清德快篩結果為陰性。

據傳這場名為「團結、進步、大台中」的餐會，是為有意投入台中市長選舉的蔡其昌拉抬聲勢，因為餐會中只有讓蔡其昌上台致詞，而他也非常直白地表明，不懼戰也不畏戰，「只要黨需要」，一定勇於出征。民進黨近日密集進行各種政治性聚會，儘管這些聚會總是祕而不宣，卻屢屢因為出現確診者而曝光，想藏都藏不住。民進黨熱愛選舉眾所周知，但值此疫情嚴峻之際，身負國安重責大任的執政高層，實在應該要有風險意識。

目前疫情還在飆升，政府高層應有國安意識，總統、副總統與閣揆三人應避免出現在同一密閉空間，以免升高染疫風險，影響國家政務推動。像前述在總統官邸舉行的防疫策略會議，集合了執政與防疫高層於一室，風險過於集中，防疫指揮官陳時中簡直是荒唐，難道不能建議總統用視訊開會嗎？什麼事情重要到非要一大堆人面對面喬不可？

此外，決策高層最近也應儘量減少到處趴趴走的行程，因為很難知道會不會碰到確診者，應小心為上。現在台灣1天有400多人染疫，這可不是開玩笑的，而且陳時中警告確診人數還會繼續攀升，甚至1天幾千例都不令人意外。現在除了蔡總統，行政院副院長沈榮津、副秘書長何佩珊也因駕駛確診進行居家隔離了，當醫療系統、地方政府全都繃緊神經全力防疫時，拜託政府高層，尤其是蔡英文、賴清德、蘇貞昌，還有愛跑攤的政治人物安份點，別再添亂了。（作者為作家）