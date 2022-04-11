原是歐洲糧倉與能源中心的烏克蘭，因俄烏之戰而不復昔日，誰才是俄烏之戰的贏家或輸家？茲就相關國家涉入的影響做如下分析：

一、烏克蘭：烏克蘭誤判了俄國當前地緣局勢，高估了西方與北約的承諾，低估了俄國的實力與要戰決心，結果失利，難民已超過370萬人，俄並稱在烏發現了烏克蘭生物細菌室實驗做活體實驗的劣跡和美方機構參與資助的證據。烏克蘭總理則稱戰爭已造成烏直接經濟損失超過5000億美元，而戰事尚未已。

30多年前烏克蘭人均GDP約為中國人均GDP的5倍，如今烏GDP還不到中國的零頭，雖說有外國干預，但那國沒有外國干預？要怪只能怪多年來烏治國者的無能與錯誤治理。烏克蘭是俄烏之戰中徹頭徹尾的輸家。

二、歐盟：波蘭指責德國是對俄制裁的主要絆腳石，對法國也表不滿，但波蘭似未顧及歐元區（Euro Area）歐盟19國需要俄、烏所提供其為世界重要農產品的生產、淨出口、和化肥供應國的地緣能源安全與糧食保障。

但這也折射出整個歐盟的各成員國之間的複雜利害關係，在新冠病毒疫情對歐美施虐之際，美國與北約雖仍領導歐盟，但比諸以前似力有未棣，俄烏之戰又讓歐盟各成員國的安全成本增加，難免有些成員國人心浮動。凡此都警惕美國與北約要更多關注歐盟的切身需要，以此歐盟仍是俄烏之戰的一贏家。

三、阿盟：新聞報導2022年初沙烏地阿拉伯王儲和阿拉伯聯合大公國王都拒絕與美國總統通話，巴勒斯坦在安理會上也拒絕了美國的「中東和平新計劃」，這或會讓阿盟得到美國的更加重視，所以阿盟應是俄烏之戰的一個贏家。

四、非洲：非洲向西方提供或被掠奪過大量人力和自然的資源，但其本身的利益卻多被剝削犧牲，近來聯合國與多數大國都在加強對非援助，例如至2021年底中國已向包括非洲53國的120多個國家和國際組織提供了超過20億劑新冠疫苗，是對外提供疫苗最多的國家。俄烏之戰，讓非洲得到更多關注，應是贏家。

五、中立國：中立國是強鄰環境下的小國自我保護手段，其中立的責任1907年海牙公約早有規定。但俄烏之戰，有些中立國要參與對俄制裁，要加入北約，有的則保持中立。俄烏之戰讓原本受到敬重的中立國，有些尷尬，算是個輸家。

六、俄國：俄烏之戰，俄國得以重塑其在歐軍威，獲得地域利益（例如俄國承認烏克蘭境內東部的兩個共和國獨立），尤其是穩拿了核打擊的制動權，倒讓美國的反應似有些始料未及。

俄國擁有世界重要資源和能源，俄烏之戰又加強了已經牢固的俄中兩國不見諸文字的經貿與軍事同盟，這些組合讓西方的制裁幾乎都能被俄破解，而且也相當程度地分化了美國與歐元區歐盟的關係，國際貨幣基金組織IMF稱：「看到俄遭制裁，各國或將減持美元」，俄烏之戰打出世界性通貨膨脹和能源價格動蕩，這對俄國相對有利，近更祭出用盧布償還外債。俄國應是俄烏之戰的最大贏家。

七、美國：美國二戰之後的GDP幾佔全球的50%，到2021年美國的GDP佔全球的17%，而中國GDP已快速成長到美國GDP的78%，一個中國申明永不稱霸的多極新世界秩序正在形成。

但美國難以接受其霸權在多極新世界秩序中的相對衰落，而且即使在新冠疫情十分嚴重的情況之下，美國2022年的GDP増長仍將達6.6%，使美國有相當的自信去挑戰俄、中、中東。雖然美國政府赤字已高達30兆美元，且有高通貨膨脹風險，但俄烏之戰，既讓俄國忙著，又讓美國新一年度8130億美元的國防預算增長4%，更可藉此進一步團結西方對抗中俄，看似收了一箭數鵰之效。

美中兩國的經貿關係早已是「你中有我，我中有你」，很難實施有效經濟制裁，但似還能從政治上做有限度的打擊，2022美國派出高級別參訪團到台灣，售台高級武器，想給中國看臉色。

尤有重者，俄烏之戰讓善於自我反思的美國意識到自身的某些不足，於是迅速由美國防部出台了《2022年國防戰略》，為美國提了個醒，美國當然是俄烏之戰的大贏家。

八、台灣：大陸強調和平統一，其工具箱中想必有相當多能以非武力完成統一的工具，此外，台灣約40%的出口是到大陸、台灣GDP只有大陸GDP的3%、台灣主要宗教信仰與大陸是同宗同源等，也於和平統一有利。

但俄烏之戰之際，美國高調派參訪團到台灣，讓主張台灣獨立的聲音提升，這或者在短期內會緩延和平統一的時間，於此台灣官方是俄烏之戰的一贏家。

九、中國大陸：美國哈佛大學近有報告認為從世界經濟格局看，中國已取代美國成為世界經濟増長的主要引擎，稱中國已是世界最大債權國，又稱中國對前沿技術的專注使其在5G和人工智慧的未來競賽中獲得主導地位，還稱中國創造了一個製造業生態系統，主導了幾乎所有產品的生產，並成吸納外商直接投資FDI最多者之一。

近年的RCEP自貿協定、價值數兆美元的一帶一路、歐盟與華FDI框架協議、中國的先進陸地和海上的交通和通信基礎建設、14億人口抗擊新冠病毒成功等，都顯示了中國政府的功夫。中俄不見於文字的攻守同盟已開始發揮經貿和軍事的雙重嚇阻作用，而中美有如生命共同體的經濟貿易，使利害關係難以切割，雖然文攻武嚇和小吵小鬧不斷，但基本上誰也奈何不了誰。有了這些層層保護，俄烏之戰，讓中國參與更多的世界鼎鼐調和，中國是一大贏家。

十、日本：日本對俄國制裁，惹腦了俄國，俄聲明：「鑒於日本公開的不友好立場和損害我國利益的企圖，當前情況下，俄不打算繼續與日本就和平條約進行談判」，日本算是玩完？

二戰無條件投降已70多年的日本迄今仍是美國附庸，猶未翻身，俄烏之戰讓日本受控更緊，翻身的機會更為渺茫，日本是最大輸家。

（作者為航太工程師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※