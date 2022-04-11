兩岸的主政者皆有其各自對台或對大陸的政策，蔣中正、毛澤東時代，雙方是以軍事力量對抗，因而有蔣中正的「反攻大陸」及毛澤東的「解放台灣」政策（雖不排除和平統一）。政策會因局勢的變化有所調整，1979年美國與中國大陸建交後，大陸的對台政策由軍事對抗轉變到「和平統一」為主軸（但不排除武力統一），主要的內容是「葉九條」及鄧小平的「一國兩制」。

蔣經國主政時期為因應中共的「一國兩制」統戰，提出以「三民主義統一中國」，用「三不政策」，即「不妥協、不接觸、不談判」為手段。

1987年，蔣經國開放台灣民眾赴大陸探親，隨之而來的是兩岸經貿關係大幅提升，此一局勢的轉變，在九○年代初期非常明顯，因而在李登輝主政初期，成立「國統會」，通過「國統綱領」，「一個中國解釋文」為基本對大陸政策。

政策是主政者的願望，是否能達成，有其現實一面。蔣中正的「反攻大陸」及毛澤東的「解放台灣」，雖有所作為，但皆未完成各自的政策。鄧小平的「一國兩制」，與蔣經國的「三民主義統一中國」，也皆未實現。雖然江澤民、胡錦濤、習近平主政仍堅持「一國兩制」政策，內容也有與時俱進，但至今亦尚未實現。

兩岸之間唯一的共識是九二年10月底至12月初，雙方經過香港協商，11月3日海基會致海協會函，並附新聞稿，新聞稿主要內容是「本會徴得主管機關同意，以口頭聲明方式各自表達，可以接受，至於口頭聲明的具體內容，「我方」將根據《國家統一綱領》及國家統一委員會本年8月1日對於『一個中國』涵義所作決議，加以表達」。同日海協會孫亞夫副秘書長電話告知海基會陳榮傑秘書長「我會充分尊重並接受貴會的建議」。

1992年11月16日，大陸海協會致函海基會「我會擬做口頭表述的要點函告貴會：海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求統一，但海峽兩岸事務性商談中，不涉及『一個中國』的政治涵義」。

1992年11月17日下午4時，陸委會、海基會召開高層會議，對大陸海協會11月16日來函，研商對策。黃昆輝主任委員最後決定，針對大陸11月16日的來函，「我方」暫不復函，但用記者會，以口頭聲明方式表達。黃昆輝主委指定海基會李慶平副秘書長在陸委會的記者室舉行記者會，發表談話：「對海協會11月16日來函，願以口頭聲明的方式表達歡迎，但「我方」認為雙方對此問題的立場原則早已各自表達過了，不需要約定同一時間發表」。

1992年12月3日，海基會致函海協會，「我方」始終認為：「兩岸事務之商談，應與政治性之議題無關，且兩岸對『一個中國』之涵義，認識顯有不同，「我方」為謀求問題之解決，妥建議以口頭各自說明，至於口頭說明之具體內容，「我方」已於11月3日發佈之新聞稿中明白表示，將根據《國家統一綱領》及『國家統一委員會』本年8月1日對『一個中國』涵義所作決議加以表達……」。

「九二共識」經過2005年連、胡北京會面，中共十八大、十九大文件，2015年馬、習新加坡會面，皆肯定「九二共識」。但近年來，「九二共識」的表達，兩岸皆有異變之處。如大陸方面用「一個中國原則的九二共識」或「九二共識的核心是兩岸同屬一個中國」。1992年就是因為兩岸對「一個中國原則」認知不同而產生「九二共識」，如何可說「一個中國原則的九二共識」。

1992年兩會在協商時，未出現過「兩岸同屬一個中國」的提法，如果有，台灣海基會會問海協會，「一個中國」的定義是什麼？事實上，當時這個提法是不存在的。「兩岸同屬一個中國」的提法，首次出現，是2000年9月由大陸前副總理錢其琛所提出。「一個中國的原則」及「兩岸同屬一個中國」只是大陸方面的政策，而非兩岸共識。

大陸方面也曾提出對台政策是「一個中國的原則，九二共識」，這句話是正確的，因有了逗點，「一個中國原則」是政策，是與「九二共識」分開處理。另大陸也提出「呈現一個中國原則的九二共識」，這句話也只能代表大陸的願望，但不能代表「九二共識」。

台灣方面，民進黨是完全否認有「九二共識」，國民黨的表述也有些問題，如「九二共識，一中各表」。「一中各表」是1992年台灣媒體的看法，但不能把「一中各表」與「九二共識」放在一起，成為一體，「一中各表」可以成為國民黨的對大陸政策，但不等於「九二共識」。

1992年至1996年，台灣方面常講「一中各表」已成口頭禪，大陸方面並未反駁。直到1996年兩岸發生「飛彈危機」，才不承認有「一中各表」。1997年5月筆者帶團訪問北京，筆者問：「一中各表還存不存在？」當時海協會唐樹備常務副會長答覆：「還存在，是在兩會之間，但不能像李登輝跑到美國去，一表數千里」。

兩岸之間，主政者的講話應是非常嚴謹的，最近有一句話，大陸提出「一國兩制的台灣方案」。「一國兩制」是政治議題，現雙方尚未觸及，若雙方有意談政治議題，是要經過平等協商，雙方皆不應有先置條件。平等協商之後得到共識或協議，雙方可遵守執行。目前民進黨根本不理會「一國兩制」，國民黨也認為雙方政治性協商，條件尚未成熟，最多可觸及結束敵對狀態及探討兩岸和平協議。

大陸的「一國兩制的台灣方案」，這是大陸建立了框架，要台灣進入這個已定的框架，在此框架下要與台灣共商「台灣方案」。這是違反了平等協商的宗旨。

在此美國用遏制、對抗及部分合作的組合策略，來圍堵中國大陸，世界戰略格局正在劇烈變化，對兩岸關係的處理，大陸與台灣更應嚴肅，謹慎。

（作者為前海基會副祕書長、前中國廣播公司總經理）

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