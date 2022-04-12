我出生在一個平平無奇的十八線小縣城，從小就目標明確: 學習是我唯一走出鄉村的機會。因為獲得了獎學金才有機會去英國深造。但獎學金只夠學費的部分。在出國前我憂心忡忡，我媽安慰我說家裡砸鍋賣鐵也不能讓我餓著。

讀書期間我堅決排除來自外界的干擾，生活內容只剩下吃飯，睡覺、學習。終於在4年的時間裡完成了本科和碩士的課程。

畢業後我在倫敦一家華人輔導機構謀到一份兼職：英語一對一私教。

該機構所在的商用樓裡除了餐廳、超市，服裝店、牙醫診所，剩下的都是華人或韓國人開設的輔導機構，還有各種課外班，比如鋼琴、唱歌、表演、街舞、書法、跆拳道、國際象棋等等。簡直是讓孩子足不出戶就能被培養成為全才。

每到放學後、週末、節假日，二樓美食街老闆們就精神了，行色匆匆的學生及家長們課前課後都能在這裡找到家鄉美食。而十英鎊左右一份的快餐還是我眼中的奢侈品。

我第一個學生是16 歲的Paul。他父母在國內經營家族企業。非獨生子女的我一直以為獨生子女是全家6個長輩關注的焦點。尤其是出生在優渥家境中的獨生子女，更是我眼中的天選之子女。

第一節課開始前，我老闆先跟我交代了Paul的情況，前面一個老師教了他半年。11年級，仍然分不清英語東南西北。第一次見面，他就拖著G牌板鞋懶懶散散地走進了教室，脫下他M 牌防寒服，將他奔馳車鑰匙和最新型號蘋果手機丟在桌子上，直接跟我說: 「老師你先別吵我，昨晚又喝大了。你讓我先歇會。」

醒來後他開始劃拉手機，一邊搜索附近的熟識約晚上的局，一邊漫不經心地跟我說，他不願意來補習，都是為了應付他媽。他父母雖然遠在國內，但經常跟監護人和機構聯繫，瞭解他的動向。他的日常是晚上去夜店，白天睡覺，已經收到數次學校的開除警告。

我滿臉的疑問：「16歲可以去夜店？可以開車？」他說，「老師，你是真傻還是假傻？花錢啥買不著？」說著掏出了他的兩個身份證，給我指出兩個出生年份的不同，嘴裡念叨著「吃藥（嗑藥）真難受。每回都發誓再也不碰那東西了。」

我問那不是犯法嗎？他斜了我一眼，一付懶得搭理我的表情。我說那就別吃啊，他答道，「大家一塊出去玩，人家請客，撒一圈下來，我要不接著，那就是駁人家面子。以後誰還願意帶我出去玩。」接著他要給我封口費，因為轉天不想來了，讓我不要告訴他媽和機構。走之前他告訴我現在這輛車就是個代步車，之前買的瑪莎拉蒂剛買沒幾天在飆車時撞壞了。

書本中的知識顯然不夠讓我應付這個中學生。我只感覺自己歷經數年因學業建立起的自尊和自信被全盤碾壓。他所擁有的，僅僅是我見到的這一部分就已經是我一輩子如何努力也掙不到的。而他對這一切都輕描淡寫。我問你家人知道車被撞了嗎？他說，不告訴那怎麼要錢買新車啊？

他來英國只有不到一年的時間。剛來時因為年齡不到，不能獨自租房，只能住在寄宿家庭中。但沒多久被房東趕了出來，因為在房間內吸菸險些釀成大火。父母很快就在海德公園附近給他買了一套公寓。每次過來補習要不就是睡覺要不就是玩手機，對我的要求置若罔聞。有次大概玩手機也覺得無聊了，問我，「你想聽我的故事嗎？」我說：「當然了。」

這才知道，他的父母一直忙工作，他跟爺爺奶奶長大。爺爺奶奶只能保證他渴不著餓不著，並沒有什麼交流互動。他只有節假日才能見到父母。等升初中後回到父母身邊，學習跟不上，去醫院還被診斷為中度抑鬱，有半年沒去學校，在家打遊戲。父母全然沒把他的抑鬱當回事，半年後乾脆把他送到老師家裡寄養。

他說得很黯然：「我感覺徹底被拋棄了。」我問，「那你恨父母嗎？」他說，「不恨。他們又沒做錯啥。誰都是第一次做父母。誰讓他們攤上我。我爸說我是來討債的。」我瞬間領悟到的是他父母的無助，他們也曾嘗試過各種辦法來改變、激勵自己的孩子，包括最終把他送出國。

在倫敦真的聽說，在國內叱吒風雲的企業家，對著自己的獨子哭訴，「上千人的企業我都管理得好好的，我管不了你。」 我想起海明威的《乞力馬扎羅的雪》：經濟無憂使人喪失了奮鬥的動力，最終理想成為臨終的遺憾。

他現在處處得到的善意和尊重都是源自父母的鋪墊，而世上絕大多數的人需要付出很多努力才能得到。他不懂得他人的艱辛就如同外人看不見他的抑鬱。我問他為什麼會抑鬱。他說就是不愛學習，覺得什麼都沒勁。還活著就是因為自己是家中獨子，未來有贍養父母的職責。

我說：「成績不是評估一個人價值的標準。我現在希望你學習，是因為你必須學會保護自己。終有一天你會明白，學習是唯一一種『結局能被自己掌握的事』。未來你總會碰到父母能力不及的事，你也許還需要保護他們。你得學會辨別真假信息…」

他打斷：我「老師你一個月賺得錢能養活自己嗎?」見我愣神，他接著說：「你是個好人。都是我不好。我不是人。」片刻間，他又恢復到那個玩世不恭的Paul。父母給他鋪就好的一切並不能保證他事事如意。他暗戀的女生學習好，男朋友是班裡另外一個學霸。他並沒有表白的勇氣和自信。物質並填補不了內心的空虛，也不能帶給他相應的快樂。

來機構補習的八九年級的小女孩們，都背著L牌或C牌的大包，坐下後從裡面掏出鉛筆盒、書本。她們的眼神掃視著我的穿戴，彷彿能夠洞察一切。女生們跟我講述學校中各種渣男、各種錶、各種交易，號稱只玩曖昧，不談戀愛。

男生們告訴我同學之間的各種陽奉陰違、各種誹謗中傷、各種攀比顯擺、各種鄙視鏈，更有的已遊走在法律的邊緣。他們中愛學習的、成績好的只是鳳毛麟角，但每個人都樂於跟我分享學校裡的八卦，成了我瞭解外部世界的窗口。

比如什麼某同學的學校某天一氣開除了幾個用假身份證開車差點撞死人的中國留學生；什麼小學生用交友軟件與網友見面；什麼華人家長已經捲到給學校老師送各種奢侈品，收到禮物的外國老師笑逐顏開。聽得我這個井底之蛙目瞪口呆。她們顯然有些蔑視我的少見多怪，臉上表情在問我，值得那麼大驚小怪嗎？

不論如何，開心的孩子我至今還沒有見到過一個。失去了奮鬥目標和動力，這些看似不用奮鬥就能獲得一切的孩子們並不如外人想像般快樂和輕鬆。

跟父母的溝通障礙、與朋友、異性交往時的失望、學習時的枯燥和挫敗感都會阻礙TA們開心。尤其跟父母有不可調和矛盾的學生並不少見。外人眼中的高高在上對於他們只是日常。有心理學統計數字表明，抑鬱症和毒品是富家子弟常見的問題，因為TA們獲得快樂的闕閥值更高、更難。

多年來一直信以為真的「事實」是，中國孩子讀書很厲害。但我們的總結以偏概全了：百餘年前，能出國讀書的只有萬裡挑一的公派留學生，學成後回來都是國家的棟樑。

如今選擇在倫敦讀書的孩子一般來自經濟條件優渥的家庭，但厭學的、應付差事的、付了很多補習費學習不見任何氣色的比比皆是，但這些留學生的到來養活了倫敦的一個產業，早期創立補習機構的有識之士都已實現了財富自由。

當今社會，高科技弱化了人的意志力和生活能力。但社會對人提出了太多的要求，想要生活得體面，除了學習成績，還得需要情商、逆商、健商、志商、膽商、財商……

過去的幾年中我只一心讀書，以為大家也都像我一樣。

畢業後跟年輕的留學生聊天，我疑問，還真有人作弊？她指著窗外，滿臉驚詫地說：「你去給我找一個沒作過弊、沒找過代寫的學生。」 在這邊，中文代寫廣告的確發得無孔不入、有恃無恐，代寫早就是一個產業了。

還是回到為什麼要讀書這個問題上。畢業後，我覺得自己擁有了看透世間萬物的智慧。這世間愈發地充滿了目的性的誘惑、誤導，真正有價值的信息越來越少，乃至每個人都過得將信將疑，學校教育至少過濾掉許多偽知識。我刻意地向年輕的學生們傳輸善意、愛意、積極的價值觀，但我終於明白，除了我自己，我誰都影響不了。（愛樂）

（本文來源：「環行星球」公眾號）