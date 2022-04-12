1860年代前後，羸弱的滿清帝國運勢已日薄西山，彼時華夏大地外逢英法聯軍侵凌，內遇太平天國和捻亂滋擾，西北之域尚存回變擾攘，中華帝國瀕臨分崩離析，有瓜分裂解之虞，所幸湘楚大地出現曾國藩、左宗棠將軍率領的一批湖南軍人，高舉湘軍大旗撥亂反正，平定內亂，收復甘新，方才讓危如累卵的清廷得著喘息之刻。

母親之高祖父（因輩分高遠，我等敬稱老祖）也順應風口浪尖之勢，投效湘軍左宗棠將軍麾下，其作戰屢建奇功，承同治皇帝封官賜爵，裂土分茅，老祖暨功勳之臣並獲准同游紫禁城中南海花園，是故留下母親徐氏家族的首張相片。

當年亦是清季同治年間自強運動方興未艾之際，故影中尚有西方外籍顧問入列。長沙望城徐氏族人口耳相傳先祖盛事，並存留照片迄今，唯不知老祖名諱，亦未詳老祖容顏，致莫識影中老祖身形，實乃我輩之憾事矣！

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】