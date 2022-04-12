在漢末三國歷史上，趙雲以勇猛著稱，史書《三國志》作者陳壽稱讚他「彊摯壯猛」。不過，趙雲還有另一面，那就是有智謀──而這在當時的猛將中並不算常見。

劉備平定巴蜀，獲得了穩定的根據地。趙雲及時向劉備提出重要建言，那就是反對將「成都中屋舍及城外園地桑田」分賜諸將。當時他說過這樣的話：「霍去病以匈奴未滅，無用家為，今國賊非但匈奴，未可求安也。須天下都定，各反桑梓，歸耕本土，乃其宜耳。益州人民，初罹兵革，田宅皆可歸還，令安居復業，然後可役調，得其歡心。」（《三國志》卷三六）

小說《三國演義》第六十回中，趙雲所言如下：「益州人民，屢遭兵火，田宅皆空；今當歸還百姓，令安居復業，民心方服；不宜奪之為私賞也。」劉備立即聽從其言。這一建議非常重要：一是可以緩和新建立的政權與益州當地民眾的矛盾；二是使諸將更有動力參與北伐，而非生苟安之心。

後來劉備出於為關羽報仇、收復荊州失地等目的欲東征孫權，趙雲明確表示反對，並提出：「國賊是曹操，非孫權也，且先滅魏，則吳自服。操身雖斃，子丕篡盜，當因眾心，早圖關中，居河、渭上流以討凶逆，關東義士必裹糧策馬以迎王師。不應置魏，先與吳戰；兵勢一交，不得卒解也。」（《三國志》卷三六）

趙雲的建議有一定可取之處，但也有局限，主要原因是當時劉備北伐勝算並不比東征大──但可能不會像東征那樣大敗而歸。另外，曹丕篡漢後，劉備北伐是否真能如趙雲所說遇到「關東義士必裹糧策馬以迎王師」的局面，還是有疑問的。不過，如果劉備聽從趙雲之言，應能避免夷陵之戰的重大失敗。

從其建言可知，趙雲算是有智略的，而這還可從他另一件事中看出。他追隨劉備平荊州江南諸郡後，領桂陽太守，代趙範。趙範寡嫂有國色，他欲將她嫁給趙雲，但後者堅決推辭。當時有人勸趙雲娶她，趙雲回答如下：「範迫降耳，心未可測；天下女不少。」（《三國志》卷三六）

後來趙範逃走，而趙雲未受連累。顯然趙雲不是「色令智昏」者。與之形成對比的是曹操。曹操南征張濟族子張繡，後者投降。由於曹操納張濟之妻等原因，張繡不悅。曹操又想殺他，於是他率軍掩襲，導致曹操大敗。

（作者為中國人民大學歷史學博士，有三國史著作出版）