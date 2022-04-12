香港特首五年一任，現任特首林鄭月娥任期將在今年7月1日屆滿，林鄭月娥在4月4日正式宣布不再尋求連任，而香港政府排名第二的官員，現任政務司司長李家超則在四天之後正式宣布參選特首，一切依照既定的程序順利推進。原本被媒體點名可能競逐特首的財政局長陳茂波、前港交所總裁李小加、立法會議員葉劉淑儀等人，也紛紛表態支持李家超，讓即將在5月8日舉行的香港特別行政區行政長官選舉的局勢，逐漸明朗。

依據香港選舉法令，特首選舉將在5月8日舉行，由法定的1,500位選舉委員投票選出。選舉委員會依照五個界別的代表，每界推選300位成員組成，五個界別分別是「工商金融界」、「專業界」、「基層、勞工、宗教界」、「港區全國人大代表、全國政協委員」、以及「有關全國性團體香港成員代表」。目前因為部分委員身分重疊等因素，實際共有1,463名選舉委員，而選委會主席則由第四屆香港特首梁振英出任，一般估計李家超將能獲得高於750票的過半選委支持，順利當選。

從4月4日林鄭月娥宣布不競選連任，到4月9日李家超公布競選辦公室團隊，短短六天香港的形勢發展極為迅速，卻也展現當前香港的特殊政治新秩序，我們可以清楚看到北京所宣示「全面管治權」及「愛國者治港」的政治目標，已經在香港落實。

李家超宣布參選的記者會以普通話演講，強調「忠誠是基本條件」，並且再次重申愛國者治港的原則，他發表「施政管治三大方向」政見，以他自己出生紀律部隊，擔任35年警察，以及10年保安局副局長、局長的團隊效率為核心價值，提出「以結果為目標解決不同問題、全面提升香港的競爭力、以及奠定本港發展穩固的基石」。

李家超在擔任政務司司長任內，多次接受專訪都強調「以結果為目標」的團隊領導價值，政府施政先要有具體希望達成的結果，再以此結果凝聚所有團隊成員的共識，集結達成目標所需要的資源，追求有效率的施政。在早先香港警察治理街頭運動，以及近日面對新冠疫情爆發的危機，作為保安局長、政務司長的李家超，都以這個領導方針率領香港公務員，以絕對的忠誠，達成北京以及林鄭月娥訂下的目標。

觀察李家超的參選起身炮，可以清楚看到北京當局以穩定、秩序為前提治理下的香港現狀，三年前反送中運動的爭議已經徹底肅清，《香港國安法》實施後，去年香港立法會選舉中，港獨與反中人士也被清掃乾淨，最終勝選的90位立法會議員都符合愛國者治港的標準檢驗。

今年林鄭月娥宣布不再連任後，李家超在短短五天內就完成了參選準備工作，並且委任香港唯一在中國全國人大常委的代表人譚耀宗，出任競選辦公室主任委員，另外組成16位的副主任委員，都是香港商界、法界與政界的領頭人，陣容豪華。副主任之中，擔任「選舉開支代理人」的信和集團副主席黃永光、立法會前秘書長吳文華、港區全國政協委員陳清霞等，也都是五年前林鄭月娥競選時的核心成員。香港的愛國者團結一致支持李家超，讓香港特首的改選，完全避免了可能出現的紛爭。

香港作為亞洲最重要的金融中心，過去幾年因為政治的動盪成了亞洲與全球的亂源，在林鄭掌權的期間，她多次強調政府「雙重信賴」（Dual Accountability）的角色，一邊要推進政治安定，另一手必須強化金融發展。在北京主導的政治秩序重建下，香港「先求穩、再求發展」的施政優先順序明確，各方無須猜測，在7月1日李家超接任香港特首之後，穩定的政局將朝向李家超政見所揭示「全面提升香港競爭力」的目標邁進，至於能否重新吸引國際資金重返香港，恐怕還需要一段時間印證。

2022年從中國到歐洲都面臨高度不確定性的風險，上海在Omicron病毒的快速傳播下，封城帶給市民與企業運營極大的變數，俄烏戰爭造成全球糧食供給的失衡，而國際油價暴漲暴跌，更帶給政府與企業一日數變的挑戰。相較之下，香港治理近三年來的社會躁動，重新架構了穩定的政治秩序，有序推進立法會改選、以及今年的特首換屆，算是初步有了一個新的開始。李家超是北京信任的政府官員，多年來領導紀律部隊，貫徹中央指令毫不打折，忠誠度絕對可信，在他領導下的香港，穩定與秩序或可期待，對商業投資而言，這應該也是各方期待的正面訊息。