台灣參加制裁俄羅斯時，俄方並沒有把台灣放在眼裡，但台灣仍有人深恐影響台俄之間的貿易關係。但如果台灣民間，對援烏行動發揮力量，應是國際樂見的。

台灣政府及民間實質上是支持烏克蘭的，對苦難中的烏克蘭若由民間發起支援行動，或許在未來的對烏實質關係上，極會有突破性的收穫，那麼，為何在基於人道立場上，不及時採取行動去作援救和關懷的行動呢？這些行動或許會贏得更多歐洲的友誼！

其實在新聞影片中，我們早已看到台灣的慈濟在波蘭邊界，在寒冷天氣中為烏國難民，提供保暖衣物及充裕的食物，慈濟是民間組織，又是基於人道立場所作的善舉，即使是俄羅斯也會無話可說！

但眼見烏克蘭在俄羅斯慘無人道瘋狂的轟炸，及殘殺平民的悪行下，台灣沒有加入支持聲援的行列，反而會引起世界各國的不解。因為台灣民間救援國際災難，是國際間都知曉的善行。

如果官方不便表達立場，那麼台灣民間，應勇敢的自動發起規模較大的實質支持行動，台灣民間救援行動和力量是聞名於國際的，每每在第一時間內就立即會有馳援的行動，所以，這次援助及救助烏克蘭，台灣當然不能缺席！

在網路上有人PO出烏克蘭過去對台灣並不友善的消息，但那是過去雙方接觸不多的原因，現在台灣如能有以德報怨的態度，適時主動伸出友誼之手，相信必會讓烏國得到及時助力，相信也會深受感動的，對戰後雙邊實質關係，一定會有很大的突破和進展！

在這次戰爭之前，烏克蘭的鄰國立陶宛，就在極大的壓力下，毅然由其國會議長率團訪問台灣，並與台灣官方直接對話，使國際間都為之注目。最近又有立國及其他歐洲各國的國會議員，組團來表達關懷台灣的行動。

這場俄烏戰爭，各方都認為不會進行得很久，有關戰後烏國重建的工作，將逐漸受到各國的重視，與烏國有良好關係的中共，在聯合國及物品的援助下，都不顧俄羅斯的不滿，也參與了援助烏國的行動，在關懷烏國行動上台海兩岸如果都有表示，相信會在國際間傳為佳話，對緩和海峽的緊張局勢也必將有所助益！

政府既有南向8000億的目標，何不也對烏克蘭及波羅的海三小國，作同樣的規劃呢？

（作者為資深媒體人）

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