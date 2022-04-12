塞爾維亞曾於2019年向中共購買中程地對空防空飛彈系統紅旗22型（HQ-22），4月9日上午中共空軍派遣6架運-20戰略運輸機，抵達貝爾格勒（Belgrad）的尼古拉特斯拉國際機場（Nikola Tesla Airport）。次日，第二批6架運-20A抵達塞爾維亞貝爾格勒的巴塔尼察空軍基地。中共解放軍展現遠程跨區長航能力，引發國際關注。

中共對外軍售從輕型到重裝各式武器之拓展，其版圖已突破以美國、歐洲等軍售大國的市場優勢，蠶食東南亞、南亞、非洲等市場，並成功打入首個歐洲國家，引發歐美軍火商重視。

中共軍售塞爾維亞之中程地對空防空飛彈系統紅旗22型，是繼泰國之後，第二個國家。塞爾維亞能取得中共空軍防空部隊現役機動式中高空、中程地對空飛彈武器系統，足證塞國2016年與中共成為全面戰略夥伴關係密切相關，2017年武契奇擔任塞國總統後，驅使兩國關係更加緊密。

本次，運-20擔任中共空軍遠程「軍事物流」任務，也將視2016年中共西安飛機工業集團自行完成研製之重型軍用運輸機加入中共空軍戰鬥序列。2020年開始接替中共向俄羅斯採購之伊爾76，擔任國內外運送防疫新冠病毒醫療物資、2022年援助東加王國火山爆發災後，人道物資運送等應急支援任務後，新型態的遠程運輸模式。

此次，首次以支援中共軍工外銷武器運載姿態，飛越土耳其和保加利亞等國家領土上空。除展現中共武器已獲得第三世界國家認證之外，更藉由航經多個國家領空，證明中共外交力量在全球影響力已不容小覷。

其次，觀察共軍於本世紀，開始研擬將民間物流概念引進軍中，並且藉助於運輸基礎設施和各種運輸裝備將軍用物資從一個地方運送到另一個地方的軍事物流活動，所謂的「軍事物流運輸」。運輸系統主要分為交通設施、運輸裝備、運輸人員等3部分組成。交通運輸設施以鐵路、道路、河道、機場、碼頭、貨場、隧道橋樑、信號系統等；運用汽車、火車、船艇、飛機、野戰月台、舟橋和集裝器具等載具。運輸人員包括，運輸裝備使用與維修人員、物資裝卸工作人員和物資運輸管理人員等。

這些從軍事效益上看，軍事物流運輸系統功能，將有助於以最短的時間實現軍用物資的空間轉移，使軍用物資快速地轉換為作戰能力；另從經濟效益觀之，體現以最低的費用、進行地區的轉移，以獲取最佳的軍用物資保障效益。

中共從2016年實施軍改後，成立「戰略支援部隊」第五軍種，「軍事物流」將驗證「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」政策，快速支援各軍種建立作戰後勤支援載具，實踐去年中共中央軍委習近平：「著力為打仗後勤，加快建設軍事物流」指導。

隨著，中塞兩國成為全面戰略夥伴，此次中共空軍總計12架運-20戰略運輸機先後抵塞國情勢，我方必須關注中塞兩國軍事交流與發展之外，勢必美國將觀察中共是否會在塞爾維亞境內建立後勤支援設施，有關後續發展，相信將引發塞爾維亞周邊國家的關注。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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