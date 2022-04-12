北約(北大西洋公約組織)作為冷戰的產物，本應在蘇聯解體時成為歷史，上世紀90年代初，時任美國國務卿詹姆斯•貝克(James Baker)，向蘇聯總統戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)承諾，「北約將不會向東擴張，哪怕是一英里！」

然而，由美國主導的北約在1999年後的20多年裡，進行了至少「五次東擴」，北約成員從16國增加至30國，向東推進了1000多公里，直抵俄羅斯邊境，一步步將俄羅斯逼到牆角促其發動烏俄戰爭，這段時間的國際油價、原物料及糧食供應鏈、天然氣…等均受到斷運的無情打擊，因此國際社會絕大多數國家都希望勸和促談，儘快實現停火止戰，恢復世界金融秩序。

導致烏俄戰事發生的最主要原因就是烏克蘭在北約的政治操作導引下，誤以為加入北約已是勝券在握，然而隨著戰事的爆發，北約卻迅速撇清與烏克蘭的「潛在」合作關係，此時烏已然發現加入北約無望(北約三十盟國並不想與俄羅斯全面交戰)，而自己又已成為美國利用針對俄羅斯進行大國競爭的一個手段。

北約此時應對「歐洲安全問題」以及「烏俄戰爭」中扮演的角色進行反思，因為最糟糕的情況就是烏克蘭「阿富汗化」。烏克蘭總統顧問米哈伊洛•波多利亞克(Mikhaylo Podolyak)4月2日說道：「西方就是希望烏克蘭阿富汗化！」。什麼是「阿富汗化」？這是指全國各地出現強大的游擊隊持續進行抵抗，給侵略者造成數月甚至數年的重大消耗損失，從而大大削弱占領者正規軍隊的力量。

3月30日中國外長王毅分別與巴基斯坦、俄羅斯外長於安徽屯溪會晤時，俄外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)就指責西方企圖把烏克蘭變成「第二個阿富汗」。他說：「那些曾經試圖把阿富汗變成世界政治格鬥中心的人，現在正試圖用烏克蘭取代阿富汗」。1979~1989年蘇聯為了保住「阿富汗人民民主黨」的政權而試圖控制阿富汗，而阿富汗游擊隊10年來持續削弱進退不得的蘇聯，以致蘇聯由盛轉衰，造成1991年解體的主因之一。

阿富汗素有「帝國墳場」之稱，過去幾個大國陷入阿富汗等於陷入到消耗的泥淖當中，不僅前蘇聯，連美國都在阿富汗吃過大虧，但如果美國主導的北約要把烏克蘭「阿富汗化」，這說明美國希望達成以下三點戰略目標：

1、通過游擊戰消耗俄羅斯，使它陷入進退不得的泥淖。

2、俄羅斯也清楚的認知到這一點，於是迅速收縮戰線及收編在戰場進展不利的部隊，保住對烏克蘭「東部和南部」的掌控。

3、烏克蘭不甘心目前狀況，持續向西方索求更多重型武器，並分兵前往東部及南部試圖收回失土。

俄羅斯採取這次的「特別軍事行動」之前，一方面考慮的是烏克蘭加入北約對俄羅斯的不利前景，另方面俄羅斯考慮到的是烏東頓巴斯地區局勢長期動盪(俄語區)。而這個時候我認為大家更加擔心的是如果出現烏克蘭變成「阿富汗化」，那就可能意謂著當前的衝突會進一步的擴散，而擴大化的結果將使整個歐洲都受到戰爭的威脅，這將不僅是對俄羅斯的消耗，而是對整個歐洲乃至全球的消耗，歐洲安全長期矛盾積累的爆發，也是冷戰思維和集團對抗造成的結果，阿富汗化的烏克蘭，可能成為整個歐洲難以癒合的傷口。（作者為中國文化大學商學院助理教授）

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