或許是因為稍早總統蔡英文召集防疫中心的重要會議沒有找雙北市長參加，侯友宜與柯文哲透過輿論喊中央對雙北市民不公。蔡政府「新台灣模式」的防疫策略「重症求清零、有效管控輕症」，摸著石頭過河於焉展開，然而疫情嚴重的雙北，另有解讀。

台北市11日新增100例，創下這段時間的新高，市長柯文哲表示，對他來說防疫最困難的反而不是病毒，「最困擾的是周玉蔻跟塔綠班」。聽到柯文哲這一句「新台北模式」不得不讓人狐疑，究竟周玉蔻跟塔綠班在防疫工作上都做了些什麼事？

一直以來防疫指揮官陳時中三不五時地上周玉蔻節目，與周玉蔻熱絡搭唱，周玉蔻常有「獨家」第一手資訊披露，陳時中獨厚周玉蔻，每一聲「周姐長」「周姐短」的，形塑周玉蔻好威風...有這樣的防疫「言論豁免權」，周玉蔻儼然成為民進黨政府防疫工作的發言人。這可不是一般媒體享有的禮遇，疫情指揮中心針對異議者，要嘛指責假消息誤導民眾，要嘛塔綠班出征異議者。柯文哲的「新台北模式」其來有自，並非無的放矢。

疫情再度熊熊燃起，連破口都不知道，不明傳播鏈、無症狀感染者趴趴走，蔡政府「新台灣模式」尋求防疫不力的解套說法，周玉蔻、塔綠班這回可能無法再替陳時中等美言，所以柯P藉機嘲愚，多少讓老百姓一吐悶氣啊！

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