美國最高軍職、美軍參謀首長聯席會議主席米利7日表示，台灣是防禦性島嶼，美方要做的是「協助台灣更好的自我捍衛」，最好的威嚇是確保中國大陸知道，攻打台灣將是「非常、非常難以實現的目標」。

米利是素有威望的正直軍人，不是政客，他這番話很直接，就是坦白說，如果兩岸開戰，美國是「協助」台灣「自我」防衛。換言之，第一，美國不會出兵參戰；第二，戰場就在台灣。政客還會在戰略模糊打混，軍人直接說了實話。

米利的大白話中有一句：「台灣是防禦性島嶼（四面環海），我們只需要協助台灣人更好的捍衛它，這是我們能做的。」換句話說，台灣跟烏克蘭不同，烏克蘭跟歐陸連接，可以有「難民」逃往波蘭等國，但台灣四周都是海，一旦開戰形同被封鎖，台灣人該往那裡去？

美國不會出兵，其實回顧歷史，斑斑可考。即使與我國還有邦交時，1958年八二三砲戰，美方派艦護航國軍運補金門，但美艦卻刻意避免駛入金門島3海里領海。更不用提1975年四月北越違約南侵，美國立刻改變承諾落跑，乃至去年阿富汗倉皇撤軍，顯然美國完全是以自己國家利益為考量。

以上的例證，都曾讓越南人與阿富汗人刻骨銘心，台灣人當然不能全盤仰賴美國，反而應該要感謝米利將軍的誠實告知。那麼，台灣人應該反過來問自己，蔡英文這六年多「抗中保台」的路線，真的是正確的嗎？

兩岸何以走到今天會開戰的程度？不過六年多前—馬英九執政時，去路上隨便問一個路人「兩岸會不會開戰？」很可能會遭白眼，覺得你頭腦壞了。現在則是多數台灣人擔心會開戰，奇怪的是，把局面搞到這程度的蔡英文總統卻無人問責，這也是台灣人的善良之處。

2300年前春秋時代，孟子提出：「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大。以大事小者，樂天者也；以小事大者，畏天者也。樂天者，保天下；畏天者，保其國。」大國要行仁道，小國要有智慧。行仁道的大國可以保有天下，有智慧的小國可以保住自己的國家。

大陸對台灣，不應輕言「武統」；而在軍事上，台灣備戰多年，絕非烏克蘭可比。大陸如果魯莽用兵，情況可能比俄羅斯更糟，激起的國際制裁，必將比俄羅斯更多更大。即使攻台成功，台灣已成焦土，雙方戰爭損害必屬空前，也與中共最高領導人習近平希望兩岸「心靈契合」的初衷相違，更會讓大陸常說的「中華民族偉大復興」的目標成為泡影。

回到台灣本身，米利將軍說了大實話，台灣人怎麼辦？

很簡單，台灣不是只能走蔡英文的路，還有過去馬英九的路可以選擇。2015年11月兩岸領導人會晤「馬習會」，馬英九跟習近平達成了兩岸共同避戰謀和，以和平方式解決爭議的共識。台灣人應該感謝米利的提醒，然後，台灣應走自己的路，不要成為棋子，不要成為戰場，選擇「和平保台」，揚棄「戰爭毀台」。（作者為政治評論者）

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