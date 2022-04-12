把歷史眼光放長，一百年後，蔣介石銅像還會在嗎？那些想拆掉蔣介石銅像的人在哪裡？

想想，幾百年後，銅像早已不在，但歷史會記得蔣介石？還是那些拆銅像的人？拆一個銅像有那麼重要嗎？那麼現在吵拆銅像，除了選舉，有什麼意義？

作歷史研究的人一定清楚，蔣介石的歷史地位已不是台灣在定義的。參加孫中山的國民革命；領導北伐；對日抗戰；二戰時期與美英法等國結成同盟，共同對抗法西斯；帶領中華民國參與了聯合國的創立；國共內戰敗退台灣，卻也保住中華民國的法統，傳至今日；冷戰時期資本主義陣營的一員；實施戒嚴令，與美國同時期實施世界性的白色恐怖，逮捕紅色革命者；成為封鎖共產主義島鏈的一環，乃至於失去聯合國代表權，被中國大陸取代等，這都是世界性的大事。

不管台灣的歷史學者要如何抹黑塗白，蔣介石都有他在世界史不可抹滅的地位。史學家黃仁宇早已說透，蔣介石要如何評價，必須有大歷史的視野，放在百年，甚至幾百年的中國現代化大架構中，才能看得清楚。也因此，黃仁宇才會將蔣介石與毛澤東合起來看，以其在歷史上所起到的「正反合」的作用，認為是這兩個矛盾而對立、卻又相輔相成的人物，共同完成中國現代化的進程。此外，史景遷及歐美許多現代史研究者早有許多深度好書出版。

因此，從大歷史來看，民進黨要強調蔣介石與二二八、白色恐怖、戒嚴、獨裁等歷史，也無不可。這正如他在台灣也有推動土地改革、耕者有其田、九年義務教育、經濟發展、地方自治等是一樣的，都是整體的一部分。政治人物若無兩面並陳，功過對照，如何見出其總體評價。

在大歷史的對比下，中正紀念堂的存廢問題就變成無足輕重了。拆得了紀念堂，拆得了歷史嗎？建築，只是一種形式化的紀念，對他的歷史定位，無論褒貶，根本不起作用。

更何況在台灣政黨輪替的環境下，蔣介石的評價會被拿來搞政治鬥爭，已是常態。他的後人大概也很明白，所以乾脆把他的日記送到美國史丹佛大學，一方面有較好的保存，另一方面也可供世界各地的研究者參閱，以免放在台灣，那天被抄了家。不管是研究二戰史、中國現代史，乃至於冷戰史的人，都無法略過這一環，更不必說兩岸研究近現代史、國共內戰史、中華民國史的學者了。

當然，蔣介石的更多史料都是中華民國史的一部分，無論政治、經濟、外交、文化、軍事等等，都與他有關。這些史料若能與他的紀念堂結合，變成一種研究與觀光的資源，未嘗不能吸引國內外學者來研究，對提升台灣的研究高度是有幫助的。沒有善用蔣介石，實在可惜了這個資源。

然而，如果民進黨必欲去之而後快，那麼我們要問一句：憑什麼執政黨有權決定一個公共建築的內容物與存廢？那是台灣人民的公共資產，要怎麼動，怎麼改，公民有參與、討論嗎？這樣蠻橫，是誰授與的權力？台北市民的生活空間，市民沒有發言權嗎？

波赫士說過，人活著，是因為他還存在於人們的記憶中。有一天，當人們不再記憶，他就永遠死去了。而蔣介石在世界史的位置，是不可能被遺忘的。但那些想拆他銅像的人，百年後會在哪裡？在歷史面前，權力有什麼好傲慢的？

坦白說，拆得了銅像，拆不了歷史，也傷不了蔣介石。

中正紀念堂的存廢，讓我想起蔣經國。蔣經國沒有蓋過一座紀念堂，也沒有為自己蓋一間大房子，他住的地方，樸素得像一個小老百姓，可在民間的聲望，他卻永遠是最高的，高過李登輝和任何其他人。因為，人心自有一把尺，一種感念。

再高大宏偉的紀念堂，幾百年後，終有形銷骨滅的時候，唯有無形的感念，會長存，在民心中。

是的，民心，才是真正紀念堂的所在。

（作者為作家）