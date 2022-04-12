這次俄烏戰爭，在軍事戰、輿論戰之外，備受關注的還有金融戰；金融戰中四個主角腹B日圓、盧布和人民幣都有出人意表的表現。

一向在全球重大衝擊事件發生後能成為避險貨幣的日圓，這次一反常態，不但未升而且出現了大貶；從來被視為是金融核彈的SWIFT，在普丁盧布結算令的反擊下窘態畢露，不但戳破了美元神話，且讓盧布匯價出現戲劇性的重貶與強升，盧布一時之間成了全球最新的硬通貨；更受各方關注且影響深遠的是，全球金融市場首次出現了「去美元化」現象，及人民幣的終於嶄露頭角。

在此先把焦點集中在美元、盧布與人民幣。美元作為國際貨幣始自二戰結束前一刻的布雷敦森林會議。討論時，一開始受到英國首席代表，也是世界著名經濟學家凱因斯的強力反對，認為任何一國的主權貨幣均不宜作為國際貨幣，因為主權貨幣的政策考量未必與國際利益完全一致。但美國勢大，反對無效；不過美國亦做出了美元發行必將以百分之百黃金做準備的金本位承諾，以換取支持。

1971年8月，美國單方面毀諾，宣布即日起美元與黃金脫鉤，這就破壞了「本位紀律」；之後，美國即走上了超額印鈔之路，2008年9月世紀金融海嘯爆發後，一連串量化寬鬆的QE更是大印特印，這就嚴重破壞了「貨幣紀律」。儘管如此，明知其持續貶值，世人還是不得不以其作為交易與持有的工具，因為它是國際貨幣，直到這一次。

俄烏戰爭爆發後，美國及西方一眾國家以制裁為名，對俄羅斯各種包括了貨輪、豪車豪艇、銀行帳戶等資產進行沒收與凍結，視私有財產權於不顧，這就嚴重破壞了「金融紀律」。一連串紀律的破壞，讓世人特別是有錢人發覺，手中的美元資產不但天天貶值，而且還會突然人間蒸發，這就不得不「去美元化」了。美元走勢必將如此，這是邏輯的必然，關鍵是新的國際貨幣何在。

盧布這次戲劇化的表現提供一個寶貴的線索：硬通貨。人類最原始的交易是以物易物，後來有貝殼，再後來是銅鑄幣、銀鑄幣，然後有錢票、銀票，之後有政府發行的紙鈔，但不是銀本位就是金本位，直到1971年8月金本位消失成了純粹的信用（政府）貨幣；如今政府信用也靠不住了，就一切還原為最原始的物。俄國堅持「非友好國家」必須持盧布才能買天然氣，買家不得不從，導致盧布匯價回升。所以，貨幣回歸本相，本相才是硬通貨。

美元一再破壞紀律，自毀長城，「秦失其鹿，天下共逐之」，去美元化之後，誰將取而代之？一度日圓、歐元被視為後起之秀，如今看來，多已是明日黃花，細究起因，其實都與非或無「硬通貨」有關。硬通貨說白了，即是世人皆需之物，又難以取代，此時擁有硬通貨之大國，秉持信用，以硬通貨為內核，發行科學、精準又方便之貨幣，當為世人所普遍接受。中國正積極研發並已普遍展開試點的「數字人民幣」，是迄目前為止極少數符合這些條件的新貨幣，沙烏地阿拉伯、伊朗、俄國近來紛紛改以人民幣作為計價貨幣似已傳達出一些微妙信息。得硬貨幣者得天下，英國、美國如此，下一個又何嘗不然。