《自由時報》4月11日以「外交大突破」為標題，報導環保署長張子敬將以蔡總統特使身分出訪我邦交國帛琉，並以正式官銜參加由帛琉主辦的第7屆「我們的海洋大會」。

根據外交部發布的新聞稿，帛琉總統惠恕仁邀請蔡英文總統訪問帛琉，並參加於4月13日至14日的「我們的海洋大會」。為回應惠恕仁總統的邀請，蔡總統指派張子敬擔任特使出訪帛琉，並以官方專業身分代表我國出席大會。

外交部表示，本屆會議我國以環保署長的官方身分正式出席大會，不但是我國參與這項國際會議以來的最高層級，更是我國首次以官方身分受邀。張署長並將於14日的大會議程「解決海洋污染」場次中發表專題演說，這是我國參與國際海洋活動的一大突破與提升。

「我們的海洋大會」是2014年由美國國務卿凱瑞倡議的一項國際會議，先後在美國、智利、挪威等國舉辦。由於過去的主辦國均與我國無邦交，因此台灣每次都以學者或民間組織代表身分參加。

本年由我邦交國帛琉主辦，我國當然可以用正式官銜與會。但是根據外交部洩漏的機密電報顯示，美國希望我國參加時，避免用正式國名、以及象徵國家主權的標示。此項訊息引起國人憤慨。我國在無邦交國忍氣吞聲也就罷了，在邦交國也不能用正式國名及官銜，還算邦交國嗎？

所幸外交部與帛琉政府交涉成功，張子敬被冠以「環保署長」(Minister of Enviroment)名銜，沒有丟國家的臉。但是在大會議程上只是以「台灣」為名。在邦交國沒有用正式國名算是「外交大突破」嗎？

此次蔡政府洩漏了美國的機密，又勇敢地拒絕美國的建議，這恐怕才是蔡政府的「外交大突破」！

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