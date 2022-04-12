俄烏衝突爆發以來，全球糧食安全遭受重創，多種農產品價格創下十幾年來新高。世界糧食計劃署官員日前稱，全球或面臨二戰以來最大的糧食危機。當前人口大國要如何應對全球糧食安全挑戰？中國糧食安全是否受影響？在保障糧食安全問題上，中國和其他國家有著怎樣不同的理念和舉措？中新社「東西問」就這一主題對中國農業風險管理研究會會長、清華大學中國農村研究院副院長張紅宇進行專訪。

現將訪談實錄摘要如下：

中新社記者：俄烏衝突如何加劇全球糧食危機、推高全球糧價，對全球糧食供給形勢造成怎樣的影響？

張紅宇：俄羅斯和烏克蘭是全球重要的穀物生產大國和供給大國，據有關數據統計，俄羅斯和烏克蘭供應了世界上19%的大麥，14%的小麥，以及4%的玉米，佔到全球穀物供給的25%。俄羅斯還是全球重要的化肥生產和出口大國，影響著全球生產資料價格。

新冠肺炎疫情本來已使全球糧食供給深受衝擊，2020年6月以來，全球糧食價格持續波動攀升，到2022年2月達到歷史最高點。俄烏衝突進一步衝擊全球糧食市場，具有傳導性、放大性和災難性，對糧食供應鏈產生影響，產生傳導效應，推動全球糧食價格上漲。衝突帶來的糧食危機使一些貧困國家「雪上加霜」，加劇全球飢餓危機。糧食是經濟社會發展的基礎，糧食供給出現問題，還會波及、傳導更多層面，對全球經濟和政治形勢造成負面影響。

中新社記者：聯合國糧農組織(FAO)發佈的報告稱，由於俄烏衝突，國際糧食和飼料價格可能上漲高達22%，並導致低開發國家的營養不良人數激增。據您觀察，哪些國家的糧食安全受此次俄烏衝突的威脅最大？應如何應對？

張紅宇：全球目前有七八億人處於飢餓半飢餓狀態，主要集中在非洲等南半球國家，這些國家天賦資源條件有限，經濟發展水平低，農業科技十分落後，農業生產能力先天不足，供需嚴重失衡。

俄烏衝突加劇糧食價格攀升，加上能源成本上升帶來的運力減弱，低收入國家、低收入群體的食物購買能力將急劇下降，加劇全球飢餓和貧困危機。面對變幻莫測的國際環境，各國儲備糧食增加，也會加劇全球糧食供給不平衡。

面對這一情況，應著力解決全球糧食生產力不平衡和供給不平衡的問題，幫助一些欠發達國家提高農業科技水平、提高農業產出能力，攜手應對挑戰、暢通糧食貿易。

中新社記者：近期，中國國內小麥、大豆、玉米等價格也有所上漲，中國的糧食安全形勢如何？

張紅宇：中國的糧食生產穩定，供給充裕，能滿足消費。可以說，中國人的吃飯問題完全是靠自己解決的，「口糧絕對安全」有足夠底氣。2021年，中國糧食收穫6.83億噸，同比增長2%，而伴隨人口增長的糧食絕對需求已大大減弱。

受疫情、俄烏衝突影響，近期國內小麥、大豆、玉米等價格有所波動調整，但從整體看，中國糧食價格在可控空間，不同品種、不同區域的糧食價格並非大起大落，而是此消彼長的狀態。

也要關注到，當前中國整個資源型農產品(主要依靠耕地生產的農作物)對外依存度越來越高。去年，中國糧食進口量達到歷史高點的1.62億噸，其中最大宗的是大豆，算上大豆，中國糧食的對外依存率已達到19%。肉類對外依存度也達到9%。

要強化底線思維。在新形勢下，糧食安全觀要由「口糧安全」變為「食物安全」，高度關注資源型農產品的自給率，確保全部食物自給率不下降。

中新社記者：作為一個人口大國，中國人均糧食佔有量穩定在470公斤以上，遠高於國際400公斤糧食安全線。在保障糧食安全上，中國有哪些糧食安全理念和舉措？

張紅宇：中國自古就是農耕大國，一直將糧食安全視為經濟社會發展的基石，比如「百業農為本」「糧安天下」「節約糧食」等理念都體現出這一特性。

中國的糧食安全觀有自己的個性，也與其他大國具有共性，即「在吃飯的問題上不能受制於人」。世界上真正強大的國家，都有能力解決自己的吃飯問題，比如，美國是世界第一糧食出口國、農業最強國，俄羅斯、加拿大和歐盟的大國，也是糧食強國。

當前，中國作為全球第一人口大國，雖然人口增速放緩，但隨著居民生活水平提升、食物需求結構升級、城鎮化進程加快，對肉類、高品質食物的需求持續增加，農業生產成本不斷提升。中國政府將糧食安全擺在了更加突出的地位，將糧食安全視為底線任務和重中之重。

中新社記者：面對近年來風雲變幻的全球糧食價格和近期的俄烏衝突，中國如何端穩本國飯碗？

張紅宇：俄烏衝突對全球糧食供給的影響巨大，也給中國敲響了警鐘。面對嚴峻形勢，去年中國召開中央經濟工作會議提出「要正確認識和把握初級產品的供應」，將生存和安全擺在了更加凸顯的位置。

當前疫情還在持續、全球經濟動盪、外部環境趨於複雜，中國應堅持以「以我為主」的糧食安全觀，中國資源解決中國問題，中國供給解決中國需求問題，從六方面做文章。

一是資源。聚焦耕地資源的數量、質量和潛力。18億畝耕地紅線要實至名歸，加快高標準農田建設，加強東北黑土地保護，實施鹽鹼地改造。

二是制度。堅持農村家庭承包責任制，推進糧食生產規模化，土地「三權分置」要進一步付諸實踐。

三是科技。要以玉米和大豆的單產為突破口，通過生物技術推動種業振興，提高大豆自給率，保證玉米穩產高產。推動裝備技術、農業機械發展，發展農業綠色技術。

在「中國綠色米都」北大荒農墾集團有限公司建三江分公司，無人駕駛插秧機在稻田里自動插秧。中新社記者 張興龍 攝

四是政策。要讓種糧農民有合理收益，給農民補貼，價格政策要彌補生產資料價格上漲給農民造成的損失，財政優先保障、金融重點傾斜，推動農業保險創新。

五是經營方式。通過合作社、家庭農場、農業企業，推動糧食生產規模化、區域化、集約化。

六是貿易格局。無論國際如何風雲變幻，中國要堅持對外開放，與時俱進改革貿易方式，培養全球領軍的農業企業，提高國際競爭力。

受訪者簡介：

張紅宇，男，1958年生，四川省什邡市人。管理學博士，中國農業風險管理研究會會長，清華大學中國農村研究院副院長，全國政協參政議政人才庫特聘專家，中央農辦、農業農村部鄉村振興專家委員會委員，中國經濟社會理事會理事，北京大學新農村發展研究院理事，農業農村部農村經濟體制與經營管理司原司長。多次參與中央1號文件及中央重要文件起草。多次主持聯合國糧農組織、世界銀行等國際組織及國家社科基金等重大課題研究。出版多部個人專著。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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