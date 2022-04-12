國內疫情大爆發，連蔡總統都被隔離，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也「預防性快篩」，距離去年5月各界呼籲政府介入壓低快篩試劑價格已快1年，眼見防疫亂象，民怨沸騰，蘇貞昌12日終於鬆口要啟動徵用快篩試劑。

去年5月國內已經歷過一波本土疫情高峰期，原本蔡政府一再保證絕對充足的「超前部署」，等真正面對防疫大作戰，才發現從快篩試劑、疫苗、病床到各類醫療資源，樣樣都缺。

去年雙北Delta疫情大爆發時，為緊急找出社區感染的傳播源頭，包括台北市長柯文哲等人都強烈主張普篩，醫界也呼籲政府大量採購快篩試劑並開放民眾購買，卻遭衛福部長陳時中反對，最後還是各地方政府堅持對熱區普篩，衛福部也因民怨炸鍋，開放市面販售快篩試劑，才控制住疫情。

本以為有了去年的經驗，中央這波防疫應該「學乖了」，不料面對Omicron疫情大爆發，這才發現，中央防疫措施不但沒有準備好，還分藍綠。

疫情燒到全國各縣市，但中央防疫卻獨鍾綠色執政縣市，去年5月疫情最嚴重時，疫苗的配發就已被質疑獨厚綠營執政縣市，日前基隆和雙北同時爆發群聚感染，中央一改過去反對普篩的態度，立馬為基隆實施「類普篩」，藍白執政的雙北則放羊吃草。

連基隆市長林右昌與確診員警脫罩合影，隔離期也只有3天，挨批「因人設事」，才急轉彎改為10天，陳時中竟還幫著解釋這是「科學做事」，也難怪柯文哲要酸「相信黨，相信政府，不要懷疑！」

快篩試劑是找出病毒來源的第一線，各國政府早在去年全球疫情大爆發時就已陸續啟動徵用手段，以確保國內的供應量和價格，物價比台灣高了好幾倍的英國，快篩試劑每劑只要75元（新台幣，下同）；新加坡和韓國也都在100至120元左右，但台灣卻高達300至500元，最近疫情升溫，價格更被哄抬到離譜。

醫界去年就呼籲政府要大量採購和徵用快篩試劑，但政府卻坐令市場漫天起價，許多民眾雖然出現疑似染疫症狀，到了診所或醫院一聽說要先自費花大錢做快篩，寧可自己買退燒藥解決，成為這波防疫的大缺口。

之前國民黨和民眾黨一再痛批，要求組國家隊生產或比照之前口罩方式徵收，行政院當耳邊風，直到民怨沸騰，同屬泛綠的時力立委也看不下去，蘇貞昌才終於鬆口要徵用。

就連蔡總統之前召開防疫高層會議，也只邀綠營執政的桃園市長鄭文燦和高雄市長陳其邁，排除疫情相對嚴重的雙北。柯文哲就防疫「新台灣模式」槓上中央，陳時中還高姿態要柯「不清楚可以來文，都會一一解答」。

柯文哲回應，防疫「怎麼做我們絕對比他更懂」，反遭陳時中反嗆「他懂就最好啊，不用來行文，懂就趕快做」，蔡政府面對防疫亂象，顯然比起拚防疫，更懂得拚政治。