傳我採購反潛直升機邀價書遭美否決 邱國正：沒收到通知。本報資料照

美國政府對台軍售金額屢創新高，但國防部希望採購12架MH-60R反潛直升機的「神鷹三號計畫」，日前卻傳出美國國務院以「不符不對稱戰力」原則拒絕。國防部則表示，本案還要視台美雙方最終評估與洽商結果。

我覺得對於此案，國安層級與國防部的反應都過分軟弱低調，沒有據理力爭，沒有強烈表示我們的迫切需要，尤其國安高層在台美重要軍事戰略安全對話「蒙特瑞會談」時為什麼不敢據理力爭？台灣四面環海，所有的石油、天然氣全賴海運遠道運來，反（潛艦）封鎖是維護這條生命線暢通的唯一手段。反潛直升機並不是反潛艦上可有可無的花瓶，而是其反潛戰力不可或缺的一部分，在三軍所有直升機裡工作環境最惡劣的就屬他們，在海上已飛了快30年了，那些海軍飛行員的命不是命嗎？

海島國家防衛的第一要務絕對是維護海上交通線暢通，這也就是為什麼日本戰後海上自衛隊以反潛作戰與反水雷作戰為建軍的重點的原因。據報導，此次美國是以我們應建立「不對稱武力」為由拒絕反潛直升機軍售，但在沒有反封鎖能力下徒有「不對稱武力」，台灣能支撐多久？很有問題。

冷戰時期北約在面對華沙公約優勢兵力威脅下，為前沿盟友擬定一個將正規軍事對抗與社會非正規抵抗一併列入考量的「總體防禦」計畫。近年，美國考慮到「強國邊緣」那些弱小但地緣位置突出的盟國與夥伴國的脆弱性，駐歐美軍又將其修改為「抵抗行動概念（ROC）」行動框架，希望加強這些在軍事衝突中面臨可能被占領的國家的綜合抵抗能力，並在實際占領發生後增加敵軍的成本和代價。而此計畫正在烏克蘭試驗，未來當然也準備用於台灣。

國軍之前提出的「整體防衛構想」（ODC）與美軍規畫大致雷同，簡單地說，就是在美軍不介入下，台灣靠己力統合運用國軍及「全民抵抗」的游擊作戰與特種作戰遲滯敵軍的攻勢，或於被占領後地區行游擊戰，滿足台灣想打「全民戰爭」的需要。美軍早已對國軍展開游擊作戰與特種作戰的訓練，並在非對稱作戰指導下，不再軍售高性能兵力與武器系統，而改以軍售單兵操作的防空與反戰車飛彈。

我們與烏克蘭不同的是，台灣是個海島，戰事一起，台灣西岸所有的油、氣接收站、港將全部不能運作，一旦航運中斷，我們將迅速陷入無油、無電的絕境。問題是，台灣幾乎沒人關心封鎖會讓台灣窒息，馬政府當年還知道喊一句讓敵人「封不住」，蔡政府卻是完全不在乎反潛作戰，甚至還準備造1500噸的輕巡防艦來反潛，難道我們面對的是80多年前德國720噸的VIIC型U艇？整個東亞都在等著看我們的笑話。

未來美國希望台灣大量使用單兵防空、反裝甲武器，以遲滯、拖住解放軍，讓美國可以好好制裁中國大陸，讓她國力崩潰。關鍵是台灣必須要有相當的持續戰力，而此點卻正是台灣的軟肋，沒有堅實的反潛能力，台灣根本就撐不住。我嚴重懷疑美國對「非對稱作戰」定義是錯的，是有政治意圖的。用直升機反潛不是「非對稱」，那是什麼？

（作者為海軍退役中將）