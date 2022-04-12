立委蔣萬安拋出「中正紀念堂」轉型為「台灣建設紀念館」，綠營得寸進尺，深藍則氣到發抖。以蔣中正在近代史的地位，設立紀念堂並不為過，蔣萬安應收起蔣家後代的原罪感。綜觀蔣中正一生，北伐成功，抗戰勝利，在台灣落實三民主義，冷戰時期固守第一島鏈，不論在台灣、大陸或者歐美，研究世界近代史不可能忽略蔣中正。這樣一位舉足輕重的歷史人物，予以紀念何錯之有？

民進黨無法否定的歷史

至於文化部長李永得說，中正紀念堂轉型要「去威權、不去歷史」，更讓人難以理解。即便蔣中正是威權，這個威權也是歷史的產物，如同韓國的景福宮、法國的凡爾賽宮，難道韓國、法國保留這些建築物，也是在崇拜威權？

環繞中正紀念堂的種種爭議，基本上都是假議題，真正的癥結只在，我們是否認同兩蔣父子對中華民國的貢獻，是否認同自己也是「中國人」，這才是蔣萬安的最大挑戰。沒有蔣中正的抗戰勝利，台灣還是日本殖民地；沒有蔣中正抵抗中共入侵，則台灣早在香港之前就會成為「中華人民共和國」的一部分，這是民進黨否定不了的歷史事實。

而在政府遷台後，兩蔣推動平均地權、節制資本、普及教育、發展工商，才使得陳水扁能以三級貧戶之子就讀台大成為律師，蔡英文的父親能夠經商致富。陳水扁、蔡英文兩人先後獲選為總統，在台灣民主政治發展史中立下里程碑。兩蔣讓台灣在很快速的時間內達到既富且均，是經濟史上的一個奇蹟。

蔣家第四代似乎對過去兩蔣在台灣的統治有股原罪感，認為父祖當不起這些尊崇。那麼不妨代換到當年的時空，想想自己能不能做得更好；也可以把自己的財富，跟陳致中、蔡英文比較一下，兩蔣曾經擁有絕對的權力，但他們留給後人的遺澤，並沒有多過陳水扁和蔡英文的父親。

對於兩蔣，民進黨真正忌憚的是他們一以貫之的民族意識。不論是老蔣總統的「反共復國」，或是經國總統的「三民主義統一中國」，兩蔣沒有一刻忘記自己是中國人，沒有一刻放棄國家統一的使命。民進黨並不排斥承認兩蔣對台灣的客觀貢獻，但不願接受兩蔣成為台灣與中國的歷史臍帶，這才是非「去蔣」不可的根本原因。而蔣萬安作為唯一從政的蔣家第四代，承載著台灣社會對兩蔣的移情作用，也就有責任對兩蔣的理念清楚表態。

是否承認自己是中國人

蔣萬安呼籲成立「台灣建設紀念館」，為什麼不新設就好，而要由中正紀念堂轉型而來；只紀念過去「70年來」的共同記憶，難道蔣中正民國15年發起北伐，民國26年開始對日抗戰，已經不在蔣萬安的認同範圍？不是說蔣萬安一定要遵循父祖的理念，但切忌「掛羊頭賣狗肉」，以蔣家後人之名，行貶抑兩蔣之實。我們更必須提醒，如果兩蔣在台灣人民心中是負面形象，蔣萬安不會有今天的光環，何需自我退縮？

要融合台灣的認同矛盾，退讓是沒有用的，蔣萬安退一步，只會讓民進黨進一步。蔣萬安從政以來一路順遂，此次代表國民黨參選台北市長更是眾星拱月，這也顯示蔣萬安欠缺考驗，總是覺得只要自己登高一呼，自然四方響應，中正紀念堂「轉型」事件，是一個很好的警惕。

經國先生屢次拒絕中共「和平統一」的橄欖枝，但並未尋求獨立；他晚年還特別開放老兵回鄉探親，他親口說出：「我是中國人，也是台灣人！」已經看出這是台灣族群問題的最好解方。所謂「蔣經國路線」，並非蔡英文所定調的「反共保台」。當年蔣經國反對共產主義，是因為台灣地區的發展遠優於大陸地區，自無領先者效法落後者之理。蔣經國施政的最高理念始終是人民的福祉，三七五減租、耕者有其田是這樣，成立竹科、開放民主也是這樣。

君子以承志為先，蔣萬安身為蔣家子孫，對於現在哪一種路線是造福人民，應該要敢於直言不諱；蔣萬安在台灣出生、長大，當然是台灣人，但他是否跟祖父一樣，同時也是「中國人」呢？蔣萬安必須給出明確的答案。否則，談一些更名之事不過是選舉把戲而已。