我（李煥）在救國團當主任祕書，26年。我記得在救國團辦刊物──《幼獅通訊》，蔣經國看了後很生氣，他說：我們救國團辦刊物是為了什麼？就是為了青年、為了教育；你現在刊物封面是我的照片，裡面是我的文章，都是與我有關的，登載在裡面，那這個刊物是為我宣傳？還是為青年的教育？報告團務的消息可以，但不能把我當主題，這一定要改。（中山大學校歌：民國基礎 大同梯航）

我在省黨部擔任主任委員的時候，有一天坐火車，我下火車要拿提包，手提箱忽然不見了。過了兩個禮拜，我接到一個電話，是鐵路警察局長打來的。他說：李主委，偷你皮包的這個人我們找到了。我一聽說是清華大學二年級的學生，我就說我去訪問他一下。他就講，他家裡面非常窮困，他的父親是推三輪車，連他的學費都繳不起。後來就沒有把他送到法院。我就跟他講，這個學費我替你繳。每一年我就把學費寄到學校給他。（莘莘學子 濟濟一堂）

過去我又喝酒又抽菸，抽得最厲害的時候是美國念書的時候，因為那時候過得很辛苦。等到我做教育部長，我內人跟我講，她說你做教育部長還抽菸，那學生都可以抽菸啦！你一定要戒菸，作一個模範、示範。我在教育部長接事以後就戒菸了。

65年雙十節上午，在總統府前面有紀念會，這個大會完了以後我就回家了。我當時覺得很奇怪，這是什麼人，寄個學生字典給我？這時候我有一點警覺，我覺得很奇怪。那本書我就想打開，我慢慢的打開，我沒有這樣一下子打開。一打開看這個字典裡面挖空的，我就趕快蓋，來不及，爆炸了！結果炸彈往前面走，把我書房窗子的玻璃都炸碎了；我這個手指頭指甲都炸掉，同時他把我這個頭髮也燒掉一塊。（發揚光大 貫徹主張 懿歟勉旃 勿墮勿忘）

經國先生知道我對教育工作很有興趣。我在中山大學是有一個理想，就是要為國家培植高級的人才。所以中山大學在立校之初，就決定以研究所為發展的重點。這個研究所師資要好，設備要好，但是學生的人數不能太多；所以中山大學我當時設計，就是要辦一個中等的school size，不是一個大型的學校。我曾經到美國CIT，就是加州理工學院去參觀，加州理工學院就是我想模仿的一個學校模式。我設置的科系，都是當時國家最需要的科系，好像材料科學，材料科學當時台灣還不重視，我認為材料科學是科學教育發展的基礎。

對校舍的規畫，我是認為應該像Oxford、Cambridge這種學校，要幾百年以後的打算。校舍一定要建築得非常堅固。我採用比圖的方式，就是登個報，中山大學要設計，願意設計的公司都可以來競賽。結果選擇了一個設計圖樣，就是今天中山大學的設計圖樣，大家認為這個設計在西子灣最理想。

我就找經濟部中華公司來承包，所有的課桌椅設備、教學用的東西，都是榮民工廠來製造。公家公司不會有紅包問題。所以建校非常順利，一年校舍就可以用。那是很快就進行。所以我在中山大學建校，從來沒有一個人打電話給我，說是要包工程的，沒有。

我參觀了許多學校，那時有兩個學校印象最深。第一個就是日本的竺波大學，因為她是新開的學校，我中山大學剛籌辦，我到竺波大學去參觀。我把竺波大學那整個一套圖書管理辦法帶回來。中山大學在學校的中心點，蓋一個最高的樓，是圖書館。我覺得圖書館是學校的重心，是學術研究的重心。其次就是在美國加州聖地亞哥分校。它她就在海邊，因為中山大學在海邊，我覺得看它的建築如何防止海風的侵襲。它的油漆、門窗，怎麼樣子做。

第一年籌備的時候，第一筆開辦費給我6千萬。我就把6千萬的錢撥出3千萬去買圖書，把世界最有名的雜誌都買過來。而且買back issue，這個back issue很貴。我要教授提供這些雜誌書籍的名稱，到國外購買。以後每一年學校分配經費，我們到立法院，到教育部，我就自己去交涉，希望能夠盡量多撥一點錢給中山大學。

在中山大學以前，我在救國團、在黨部，可以說都是別人欠我的債。我到了中山大學以後，我就找人幫忙。那時候我成立基金會，他們就募了3千萬。基金會當時每一年的利息，有150萬，我拿來幫助教授。所以教授們在學校李非常安心，因為待遇比其他大學好。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】