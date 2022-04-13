今天專門聊聊台灣人吃飯這件事。

跟台灣人一起吃了五年飯，怎麼著也是有些值得分享的東西。

提前瞭解對方飲食習慣

在台灣參與活動，出遊或是開會，凡是涉及到餐點的，十之八九，活動方會發表單詢問飲食習慣。五年下來我已經習慣了這種模式。

有一天，我和往常一樣回復表單，卻突然意識到自己來台以前，好像並沒有過這回事。我詢問在大陸念大學的朋友，問他參加活動是否會收到統計參與者飲食習慣的調查表呢？

他很認真地想，還多次確認我問題的具體意思，考慮後的答案是沒有。就算有，也是這種模式：幾個朋友出去，私信問一下想吃什麼，中餐西餐、火鍋還是披薩？

在台灣會填寫的飲食習慣表單，大約會有以下問題，是否吃素？素食也分為蛋奶素和純素，是否食物過敏，是否吃蔥姜蒜等等，還會有一欄備註，寫特殊需求。

有一次聚餐，統籌人姐姐先問我是否吃素，我說沒有，她隔不久再補充問我是否吃牛肉？許多台灣人不吃牛肉，因祖上靠牛耕務農興家，恭敬疼惜牛，所以不吃。這樣的詢問，是關心，也是一種尊重。

機車的要求也盡量滿足

2020年來台隔離期間，我非常「機車」地提了整整四個要求：

1、不要飲料。

2、不要主食米飯。

3、不要炸物。

4、不需提供餐具。

每一個便當其實都是提前包裝好的，因為我，他們需要特別調整。

我其實也只說了自己不需要主食，沒有要求把主食換成等價的別的東西。但收到便當時，會發現工作人員還是把主食的位置填得滿滿的，估計是怕我吃不飽，給我加了其他菜。

在尊重和照顧每一個個體這件事上，台灣值得我思考和學習，他們願意這麼做，即使會徒增麻煩、犧牲效率。

我鬧過的笑話

來台以前，我不太有瞭解對方飲食的意識，也鬧過一些笑話。有一次，一個台灣朋友帶我和兩位陸生自駕遊，台灣朋友不認識我的兩位陸生同學，就詢問我她們是否吃素？我憑借自己的印象和想像回答：她們並沒有吃素。

我們途徑清安豆腐街，長途跋涉，本想在那兒飽餐一頓。坐下來才發現，其中一位陸生雖然也吃葷，但她是回族人，不吃豬肉，湯裡面的豬油的味道，她能明顯聞得出，整頓飯，她能吃的，幾乎只有豆腐。

台灣朋友當下非常不好意思，很自責，認為自己招待不周，但其實無地自容的是我才對，因為他已提前問過我，我只是慣性地、想當然地回復她們吃葷，甚至沒有親口詢問過本人。

自然而然看待差異：飯前儀式感

在台灣跟基督徒共餐，會自然而然地等待對方禱告，「感謝主耶穌讓海珊跟我們一起進餐，希望主保守她平安喜樂」，雖然信仰不一樣，每每此時，仍感到自己被整個宇宙祝福著，無比溫暖。

禱告過後的餐點，也確實格外美味。再例如有的朋友需要做餐前回向儀軌，同桌的人也能自然看待對方的行為。

餐桌上的善意

1、幫對方準備紙巾和餐具

可能是出於環保，台灣有的蒼蠅小館的餐巾紙靠在牆上，餐具需要自己拿。我剛來的時候，總忘記這一點，等我想起來，朋友已經幫我擺好一切了。

2、 貼心的捧場

有一段時間我住在老師的姐姐家，兩位老師和他們的學生常來家裡聚餐，那段日子我正好在學習怎麼做飯。

老師是一個非常懂得照顧他人感受的人，他會在大家都上桌後，給大伙介紹，哪幾道菜是誰誰誰做的，哪幾道菜是誰誰誰剛買來加菜的，也會說到「這個和這個是小花做的。」

下廚的人中，只有我是新手，廚藝平凡，老師卻會故意夾很多我做的菜，用實際行動鼓勵我繼續精進。

有機會跟老師共餐時，我留意到，老師會看桌子上哪一些菜色受歡迎，再看哪些菜剩得多，悄悄地把剩很多的夾起來，別人喜歡的，老師少吃點，沒人吃的，老師多吃點。

3、 真誠的讚美

除了老師，讓我印象深刻的還有老師的一位學生，那位學長會在我們下廚時站在旁邊看，吃飯的時候就會談到自己的觀察，例如說：

「師母剛剛下麻油之前好像會先放一些蒜去爆香。」「麵包裡除了放亞麻仁籽粉還有放什麼嗎？味道這麼香！」「我印象中你拿了一捆杏鮑菇出來，但現在有黑胡椒的、也有甜辣的，所以你特別撈一半出來，炒兩種口味？」

學長說得非常細節，不只是簡單地敷衍：「哇好好吃！這個很棒！」他的做法會讓呈現美食的人覺得自己的忙碌是值得的，也會很有成就感。

我也向這位學長學習，有機會去朋友家蹭飯、又幫不上其他忙的時候，就會乖乖地站在旁邊，真誠表達對主人廚藝的讚美。

巧妙化解尷尬

剛剛聊到葷素習慣的問題，其實身邊吃素的朋友還蠻多的，其中有一個朋友讓我很佩服。

一般來說跟吃素的人一起吃飯，多少有所顧及，例如會克制情緒，甚至不敢感慨雞腿真好吃，但這位朋友卻能做到讓一同進餐的大家沒有壓力，葷菜上來時，反而是她會先提這個很好吃，鮮嫩多汁，自己從前也很愛吃，讓不同飲食習慣的人在一起吃飯也能很輕鬆。

曾跟這位朋友的家人們一起吃辦桌，同桌的親戚我不太熟悉，桌上的台式特色菜我也不認識，當中葷食佔多數，朋友便給我介紹，告訴我哪一些好吃，今天要吃飽，不要客氣。

我聽說吃素是要吃出清淨心，我覺得她有吃出這個味道。

關注身邊人的需要

有一次一位台灣姊姊帶我和一位香港姐姐一起吃吃到飽（自助餐），香港姐姐較晚到場，她來的時候，台灣姐姐都顧不上自己吃，帶她進場、告訴她什麼東西在哪裡，飯間還提醒她是否加點高湯，怕鍋子燒乾。

香港姐姐便去拿高湯，過了一陣子還沒回來，台灣姊姊就站起來看看，發現她原來去夾菜去了，便自己去拿高湯壺來幫她加滿。

像我吃自助餐就會想，時間緊迫，那麼多料理等著我吃，根本沒時間去管別人，但這位姊姊會想著身邊的人有沒有需要幫助的，關注我們的需求。

老話說吃飯看修養，我相信這個修養一定不是指優雅拿刀叉、餐桌禮儀倒背如流那麼簡單。

留心他人的需要，不代表刻意或拘謹，關係好，不意味忽視對方感受，失去距離和分寸。也有大學時期的台灣朋友，看起來嘻嘻哈哈的，不便像女生朋友那麼體貼溫柔，就會改用搞笑的方式來關心他人，他們看起來雖然「屁孩」，實際上是非常成熟而紳士的。

瑣事

其實我每次講的，無非瑣事，但我個人來台後的改變，也確實是從點滴中開始的，我從小自私孤僻，大家自己想像嘛，獨生子女、長得OK，成績也不錯，這種特質的孩子，如果沒有受正確教育（不是指考高分的教育哦），是最容易形成自以為是、目中無人直至讓大家敬而遠之的性格。我也因這個性子，吃了很多虧，跌了很多跤。

我很幸運，在對的年紀、在能意識到問題並想要改變的年紀來到台灣，有機會在這邊跟傳統文化走得很近，幾乎是朝夕相處。

我很幸運，在這裡遇到對的師長、好的長輩、學長姐，有人願意帶著我、手把手教我這些，這也是我每隔一段時間回大陸，家人和朋友給我的反饋，說我比起從前，沒那麼冷冰冰了。

我現在像個孩子一樣，亦步亦趨地從改變行為開始，學著做一個內心心中有他人的人。（廖小花/師大陸生）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。