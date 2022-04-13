桂冠圖書在經營辛苦48年後，終於不敵台灣讀書、買書風氣的逐漸消褪，而宣告結束了。創辦人賴阿勝意外的過世、新冠疫情的影響，固然也有，但總體說來，還是前述原因所致。

桂冠圖書向來以引進西方思想文化的譯著，嘉惠不少學子，那時也正是我就讀大學的時代，國人求知若渴，桂冠的創立，真的滿足了不少學子的需求。1977年，賴社長更破天荒以正規出版社的身份，出版了一系列的古龍武俠小說作品，更是台灣武俠小說首度可以堂堂登市的創舉。

眼見台灣目前讀書風氣之低迷，一些大學生連教師指定的書籍，都吝於買入，而嬉玩遊樂飲宴的金錢，卻是豪闊驚人，回想當時在台大新生南路對面，擁擠一時的購書盛況，除了感嘆、惋惜，真的是連一句話都說不出來了。

據統計，台灣人平均每年讀書的數目，不會超過4本，遠遜於歐美的20本、韓國的11本、日本的8.5本，連大陸的4.67本都不如，而且多數是實用性的書籍，文史哲方面的書籍，幾乎乏人問津，甚至連通俗小說，也是一蹶不振。近10年來，停業、關門的書店與出版社，時時而有，可我們的教育部、文化部，向來都沒有相應的對策，就兩手一攤，任其漸趨漸下，也實在令人駭異。

原本我以為，新冠疫情的蔓燒，使許多戶外的活動可以暫歇，而多數閒空的時間，應是有助於讀書風氣的養成的，可就目前情況看來，恐怕是適得其反的。有人戲謔地指出，現在出門在外，最安全的地方就是書店、圖書館，因為染病的如許人眾之中，都沒有相應的足跡。這雖是戲謔之詞，卻十足呈顯了台灣閱讀風氣的隱憂。

一個國家的國民不好讀書，這個國家的未來，還會有怎樣的希望？一個政府，漠視讀書風氣的降低，絲毫不以為意，這又是個怎麼樣的政府？我不敢想，只能滿懷悲憫地冷眼觀看。

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