比特幣成為近年投資市場新歡，根據Coin ATM Radar的統計，目前台灣共有25台BTM（比特幣ATM），包括台北市9台、新北市2台、桃園市4台、新竹縣市1台、台中市4台、台南市3台及高雄市2台，在全球排名第25。據金管會先前的訪查，國內部分BTM可以用新台幣兌換加密資產至數位錢包，或透過數位錢包再將新台幣提領出來，但這些交易一則是安全性仍有很大的疑問，二是可能反違反「VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法」，如何妥善管理國內比特幣交易，政府應該未雨綢繆。

加密資產目前在台最大的問題，就是相關事業主管機關尚無定論，僅其中涉及洗錢防制與打擊資恐事務，是依據洗錢防制法與2021年7月1日發布的「虛擬通貨平台及交易業務事業（VASP）防制洗錢及打擊資恐辦法」，由金管會擔任主管機關。2022年以來，金管會也陸續發布新聞稿呼籲，設置BTM的業者應主動提出洗錢防制法令遵循的聲明，否則將依洗錢防制法要求個別業者限期改善；屆期未改善者，得處新台幣50萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。

相較傳統商品，加密資產取得管道更多元，進入門檻也大幅降低，包括很多加密資產相關金融活動宣稱的高額報酬率，引起投資人關注，吸引資金湧入，綜觀全球加密資產市值在五年內成長20～30倍，已約達全球金融資產市值的1％，在這樣的利之所趨下，單靠50～1,000萬元的罰款，對不法業者恐難有警惕效果。

中央銀行的最新報告也點出加密貨幣的兩大潮流，一是一般消費者對加密生態系統的參與程度加深；二是能取得加密資產的管道更加多元。據調查，主要先進經濟體與新興市場經濟體，其中約有32％的受訪者曾交易過或持有加密資產；2021年12月的BoE報告也顯示英國家計部門整體財富約有0.1％是以比特幣等加密資產持有。

且不同過往，加密資產不再只是少部分的電腦工程領域專精者專有，若干有興趣者也可透過交易所與P2P交易平台等方式購買取得，BTM更大幅降低投資人的進入門檻。

為什麼各國對比特幣和BTM如臨大敵，主要是加密資產看似高報酬，但也極具波動性，即使部分加密貨幣價值釘住美元等法定通貨（如穩定幣），但因其既不是貨幣，也不穩定，除不具備貨幣的核心屬性，實務上價格仍有波動；BoE即一再示警，加密資產投資人應做好「失去所有」的準備。

以國際做法來看，不少監管當局已開始對若干加密資產廣告進行審查，如英國日前即禁止兩則標語恐誤導投資人的加密資產廣告，英國廣告標準局（ASA）對標示「立即用信用卡買比特幣」的標語，及標題與內文所提的投資報酬率不一致的加密資產廣告加以禁止。

新加坡、印度與泰國則對加密資產廣告也已訂定若干規範。像是新加坡金管局（MAS）要求加密資產業者停止在公共場所，向散戶投資者營銷或宣傳產品；印度廣告標準委員會要求加密資產廣告，禁止使用通貨、證券、託管、存款等字眼，且須加註投資風險的警語；泰國證券交易委員會則擬規定加密資產廣告不得誇大，且須具體說明相關風險，另並限制僅能業者的官方頻道播放，惟相關服務廣告則可在公共場所播放。

反觀台灣目前在這方面的禁止和宣導相對薄弱，央行和金管會曾發布新聞稿提醒民眾比特幣等加密資產並非貨幣，屬高度投機的「虛擬商品」；同時示警投資人，加密資產錢包與交易平台可能易遭駭客入侵、恐淪為非法活動交易工具。但這樣的「提醒」相較業者廣告訴求的高獲利顯得不堪一擊。台灣政府的當務之急是確立加密貨幣商品定位和主管機關，進而管理商品銷售和宣傳廣告，才能避免民眾因被誤導而投資該類產品。

特別是BTM的部分，近年在全球的裝置數量大幅提升，許多控管鬆散的BTM只需要一台手機與一個加密資產錢包，無需嚴謹的身分驗證便能使用，進而淪為不法分子進行非法活動的工具。

國際間監管當局對BTM都高度關注，BTM營運商被要求登記或須經核准許可、遵循特定法令，並受特定的主管機關監管；新加坡則是發布監管準則，直接全面禁止BTM的設置。台灣目前已有25台BTM，但目前仍無明確的監管法源與主管機關，僅在若涉及洗錢活動方面以「VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法」管理。這樣的監管強度和速度，明顯是落後國際，台灣對於BTM究竟是禁止或開放，是否應由金管會擔任主管機關，政府有必要盡速決定並說清楚、講明白。

以其他各國的例子來看，國際間BTM主管機關多由金融監管部門擔任，如英國金融行為監管局（FCA）、德國聯邦金管局（BaFin）、日本金融廳及新加坡金管局（MAS）。台灣理論上也應由金管部門作為BTM主管機關，且對相關監管提出明確歸屬，而不是像現在這樣妾身未明，僅把其中涉及洗錢的行為交由金管會負責，至於其他如投資人保護、詐騙等則至今仍在踢皮球階段，這對台灣投資人來說，不啻是比商品本身更大的風險。