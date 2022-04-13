沒出息的政黨就一直沒出息下去嗎？國民黨還要鬧到什麼時候才能醒悟？

想想才在去年9月國民黨選黨主席時，羅智強是多麼地挺朱立倫，時過境遷，才沒多久功夫，就為了桃園市長提名問題鬧得震天價響，一桃殺三士，國民黨原本有意參選的人包括魯明哲、萬美玲紛紛中箭受創；綠營人士則大喜過望，天上掉餡餅、地上撿到槍，現在就算挑個西瓜出來都恐選得上。

民進黨英王強勢，一個人說了算；國民黨選後各項投票一面倒，朱天王號令不達諸侯，加上近年桃園地方上藍軍式微，鄭文燦為籠絡藍綠樁腳，在基建與人脈上著力不少，綠營遍地插旗，在胖諸葛的加持下，地方上不管誰出來，對藍營而言均是可怕的對手，尤其陳時中、鄭寶清和鄭運鵬亦在虎視眈眈，藍軍卻還在｢耗子找槍-窩裡反｣，叫藍營支持者看在眼裡怎不焦急與心寒？

民進黨在桃園兵多將廣，好整以暇聽令英王下令出擊；國民黨是怎樣？非要弄得分崩離析令人才出走才高興嗎？

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