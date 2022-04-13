我們習慣於用自己「吃得飽、穿著暖、睡得足」的安穩環境，去評價那些生活在艱苦、高度壓力之下，短暫失序、泯滅人性的行為。

俄烏之戰已邁入48天，若再加上俄軍動員、集結、移防、戰鬥準備，保守估計每個士兵都已離鄉背井6、70天。這段日子他們生活在天寒地凍的原野，每天醒來單單是盥洗就是一件麻煩事，遑論從戰爭開打以來，部隊駐防在充滿敵意的陌生城鎮，戰士每晚抱著搶枝上床，半夜傳來一聲異響，人人都驚得從床上彈身而起。他們精神長期緊繃，幾乎頓頓吃乾糧，想必萬般思念母親烹煮的羅宋湯，更渴望飯後來一杯冰涼的伏特加，放鬆心情觀看電視球賽轉播。孤獨、思鄉、恐懼，能否活著回去見到所愛的人都是未定數，能夠想像他們過去4、50天過的是什麼樣的日子嗎？

開始的時候，他們還能在道德的約束下保持人的形象，等到時日拖久，光明的人性愈見壓抑，黑暗的獸性愈見猖狂，終而某些人耐不住壓力喪失人性，最後變成一隻徹頭徹尾的獸。

這種「人面獸」不要多，3、5個就足以製造一場布查大屠殺。目前俄軍攻入烏克蘭的大軍有20萬人，這中間有多少戰士還是人？多少淪為獸？又有多少成為半人半獸？可以預見戰爭若拖延下去，大屠殺事件必定越來越多、越來越狠，也越來越令人痛心疾首。

戰爭是充滿邪惡的武力鬥爭，它鼓勵戰士發揮獸性。不要對人性期望太高，這是大自然的鐵律，正如同把獅子放回叢林，你能指望牠不殺生？

倘若瞭解人性，會清楚解決「屠殺」的根本之道是避免進入戰爭，而不是進入戰爭以後再追究誰是人、誰是獸？

對強者而言，和、戰是一種主觀的選擇；對弱者而言，和、戰是一種被動的智慧。假如和平若白，戰爭是黑，外交應對除了黑與白，別忘了中間還有一大塊灰色區域。至於弱者避戰之道，不就是利用智慧遊走於灰色區域？

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