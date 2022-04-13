芝加哥大富豪威利•威爾遜(Willie Wilson)宣佈將投入芝加哥市長選戰，他並表示，如果當選，將不支薪，並把市長應得的22萬美元年薪捐給教堂和非營利組織，他更抨擊了現任市長分發加油卡、公共交通卡、自行車、安全攝像機、運動探測器和基本收入保障支票是選前買票行為，他說：「將納稅人的錢用於政治目的是違法的。」

威爾遜的批評很難立足，因為分配資源本來就是市長的權限，如果把任何的福政當成買票，那顯然是說不通的，反而是威爾遜自己最近才先後兩次共拿出120萬美元在加油站為每位駕駛人免費加了50美元的汽油，現在就馬上宣佈要競選市長，那麼他為市民加汽油買單算不算是買票行為呢?這就充滿了爭議，讓人高度懷疑他的善舉充滿政治盤算，而且他長久以來對政治充滿強大企圖心，曾兩度參選過市長，2016年還競選過總統，但均未成功，後來他又在2020年競選聯邦參議員也鎩羽而歸，所以很多人直覺得把他贈送汽油視為選舉造勢之舉，而非真正體恤民生疾苦，當然，他捐助汽油所造成的文宣效益更遠遠超過了刊登廣告。

不過值得一提的是，威爾遜一向樂善好施，絕對稱得上是社會慈善家，他曾向教堂捐贈了至少1500萬美元，多年來一直都在對芝加哥貧困社區鄰里賑災救濟，經常在教堂、老人中心和街道上分發現金，所以在三年前市長選戰中他在18個貧窮選區中贏得了13個區，而在過去這兩年COVID-19期間，他更大手筆向眾多失業者和1000多個大小教堂捐贈了鉅款與3000萬個口罩，還助人還清拖欠的稅款，他的慷慨不分人種與階級，但他總是高調行善，為善必欲人知，所以這次他捐贈汽油時也敲鑼打鼓，人人皆知。

在汽油費暴漲之際，威爾遜適時伸出援手為大家加油的確得到認同，但在他宣佈投入選戰後，不就落實了他為市民「加油買單」就是「選舉買票」嗎?不過因為加油買單的行為發生在報名選舉之前，所以威爾遜並沒有違反選舉法規。

威爾遜以一介佃農之子而能靠自己努力，憑藉麥當勞特許經營權和行銷醫學器材累積了財富，現又樂於把自己的財富以一種最直接方式與市民們分享，充滿的愛心，比起聯邦政府用納稅人的錢所發放的紓困金有意義多了，相信他會獲得很多選票的!

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