「興戰容易止戰難！」大概是最能詮釋各大國際衝突的一句話，1937年七七盧溝橋事變揭開長達8年的對日抗戰，2001年911事件後的反恐戰爭更是耗費20年，案例不勝枚舉，造成人民死傷、國力衰退、經濟蕭條的損失難以計數。

美國參謀長聯席會議主席密利在聯邦參議院軍事委員會審查「2023會計年度國防授權法案與國防預算狀況」的聽證會上表示：「台灣最好的防禦就是由台灣人自己做，美國能做到的就是協助台灣自我防禦。」如此直白的表述，已直接承認兩岸如兵凶戰危，台灣人必須築起血肉城牆來抵禦，並且為美國的利益打一場代理人戰爭，但到底是自立自強還是自生自滅？

台灣所有的作戰方略都有開戰指導，從灘岸殲敵、濱海決勝以至於戰力保存、重兵轉移，都是軍事戰術，總兵力不過20來萬，依作戰構想是否能在一週內扛下二砲部隊的狂轟濫炸，沒人有把握！亦當兵力耗盡，輪到老百姓打巷戰肉搏時，如此地步也是從來沒人敢提的終戰階段，最後不管戰事僵持、慘勝或是失敗，伴隨著都是斷垣殘壁、哀鴻遍野和妻離子散、生靈塗炭。

國防部最新頒布的「全民國防手冊」，不如說是「自殺教範」，裡面內容：1，如果戰爭先掃QR Code，政府隨時會發佈消息；2，要帶好戶口名簿，政府發糧食的時候，要核對信息……，洋洋灑灑，字裡行間還以為天下太平，不要說戰爭來臨，就是一場地震、一場泥石流，在遭遇過後還能翻得到那張戶口紙嗎？

兩岸得來不易的和平共存，非要製造對立頻繁挑釁，到底誰說要打仗了？真的不知為誰而戰？為何而戰？難道真的是別人家的小孩死不完？

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