大甲媽鑾轎接駕衝突案暫告一段落，統促黨總裁「白狼」張安樂日前率眾硬闖大甲媽祖遶境管制區，遭檢方依妨害秩序、妨害公務及組織犯罪等罪名傳喚，檢方訊後，諭令張30萬元交保。

張安樂在彰化地檢署門口前痛批彰化警分局長王國峯構陷統促黨，他說大甲媽每年遶境，地方上各有各的接駕地盤，統促黨已經連續3年在那個路段接大甲媽鑾轎；當晚爭議發生在王國峯要求李家葳脫掉政黨背心，理由是防疫，他質問「穿政黨背心跟防疫有關係嗎？」對照王國峯答稱「政治不能介入宗教」，張安樂反駁若他們身穿「民進黨」背心，看王敢不敢攔？

或許張安樂帶領成員有與眾不同的節外生枝動作，被內政部警政署與地方警局設下圈套，違反鎮瀾宮廟方的大甲媽遶境維安平和規定，檢方在眾目睽睽蒐證下，偵訊後殺殺統促黨張安樂的威風。老實說，就憑幾個穿著統促黨背心的支持者與警方拉拉扯扯就犯下滔天大罪？把箭頭無限上綱到與中國有關？中國有必要如此明目張膽的派遣統促黨成員與大甲媽作對？這些都說不過去。

對照之前警政署長陳家欽在4月10時被媒體問到，是否背後有「紅色勢力」利用媽祖遶境製造紛亂，陳家欽說，「這是我們偵辦的重點，希望真相蒐證清楚，予以嚴懲」。

王國峯局長答稱「政治不能介入宗教」，但看看這些年朝野政黨領袖無不積極參與大甲媽活動刷存在感，遠的就不說了，總統蔡英文去年不就來大甲媽遶境祈福，連不在轄區境內的桃園市長鄭文燦也跑來共襄盛舉，這難道不是赤裸裸「政治介入宗教」？

民進黨政府不要自欺欺人，既然要拿統促黨開刀，就別扯什麼「政治不能介入宗教」，去年蔡英文、鄭文燦等一票民進黨人都來過，不要因為台中立委補選跟顏家翻臉不認人，就昨是今非、又搞雙標！

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