為因應台海情勢日漸緊張，國防部全動署編纂了一本「全民國防手冊」，意旨是要讓民眾了解，若發生戰爭或危難時，一般民眾要如何準備及應處，這本手冊設計了十一個狀況，以圖文並茂的方式呈現，內容涵蓋防空避難、停水、斷電、緊急醫療等項目，讓民眾在戰時能夠做好萬全準備。

該本手冊發布僅一日，國防部網站就有數千的下載數，顯見受各界期待，但是一細讀，內容大多為「民防法」的內容，包含警報發布、災害搶救等，而民防的主管機關為內政部，另外「全民防衛總動員法」規定，精神教育的部分為教育部業管，業務分散在各單位，理應由行政院來統合各部會來編纂，而不是由國防部來自行承擔編手冊的責任，顯見各部會來開會的層級不高，才會寫出停水、停電還打電話給水電公司客服求救的笑話。

這本手冊的狀況設定應該以戰時情況為主，或許國防部為了避免過度驚嚇國人，儘量淡化了戰場殘酷、血腥的場景，例如戰時必定或有大量災民出現，屆時災民收容所如何開設？誰來開設？災民如何進駐，均未說明，對於慢性病患，例如洗腎病患或是久病臥床者，如何照護，也未敘明，另外，民防團隊要如何編成、去哪報到？除了民生物資管制，汽油、天然氣等戰略物資如何管制、使用，未來都可以在以後修編中納列，以滿足民眾真正需求。

雖然「全民國防手冊」第一版，許多內容不盡人意，但是至少邁出第一步，國防部也不必要一肩扛起全部的責任，既然叫「全民」了，除了各部會的意見外，也該聽聽民眾的看法，真正做到「全民關注、全民參與、全民支持」的全民國防。

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