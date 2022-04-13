俄烏戰爭開打至今，全世界以美國為首的西方國家接連譴責不斷，援助烏克蘭的軍火正源源不斷運送到烏克蘭境內，在此波戰爭中，台灣為發揮國際人道援助之精神，在外交部的協助下也順利將募集到的資金全數捐獻給烏克蘭，上述所談仍未有問題。

可是，這時就有人論及，今日烏克蘭是否等於明日台灣？其實類似的邏輯也與過往的「今日香港等同於明日台灣」有著異曲同工之妙，同樣皆為透過外部環境來影響台灣對於兩岸、中國大陸與國際政治的認識，甚至以類比式的口吻強調台海戰事一觸即發。

台海戰事是否一觸即發？坦白說各說各話，但若以今日烏克蘭比擬明日台灣，恐怕是簡化這其中的複雜性，甚至忽略國際間的殘酷，以下本文則一一說明。

俄烏戰爭爆發至今，以地圖上來論，俄烏兩國皆以平原作為連結，俄軍任何的軍事行動，超過一半以上的部隊皆從平原駛進烏國，烏克蘭因為與鄰國白俄羅斯、波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞等國接壤，當俄烏戰爭開打前夕，烏國民眾大量逃往上述國家避難（白俄除外），試想：若台海戰事爆發，台灣民眾要往哪國逃亡呢？

其次，烏克蘭為聯合國的成員國之一，烏國總統澤倫斯基除了積極向歐洲議會、聯合國進行視訊外，英國首相強森還特地前往基輔支持烏克蘭，並揚言持續軍事援助烏國武器裝備，身為全球老大美國，更是從開戰至今持續援助烏克蘭，試想，若台灣與大陸發生戰爭，平時與我友好的國家該如何軍援我國呢？空運有可能遭到解放軍擊落的危險，若以海運方式可能半路會遭到大陸海軍的攔截。

第三，戰事爆發前，以美國為首的西方國家力挺烏克蘭，甚至不惜邀請澤倫斯基加入「北約組織」，未料俄羅斯總統普丁按捺不住，終於向烏克蘭發動戰爭。我們固然要譴責任何的軍事暴力（侵略）行為，但台灣恐怕需要想想，目前許多國家同樣也表達友台立場，甚至持續表示願意支持民主的台灣，在自由的普世價值中與台灣站在一起…..然而，國際間平時的支持固然需要珍惜，可是一旦爆發戰爭，「國家利益」乃為國際關係中的基本定律，直至目前各國皆以自身安全利益為主，不願意與俄羅斯正面發生衝突，我們怎能一廂情願的認為台海有事各國會情義相挺呢？

最後，俄烏戰爭的原因有著複雜的地緣因素，在想定的兩岸衝突中，雖然其部分原因仍與地緣政治有著關聯性，甚至隱含著大國政治的角力，但殘酷的是：國際間多數國家與中華民國（台灣）沒有正式邦交，更沒有正式的軍事合作機制，在此次俄烏戰爭中，各國的援助仍以贈送裝備為主，這還是在烏克蘭與多數國家有邦交的情形下才有的結果，今日烏克蘭怎會是明日台灣呢？

所以，無論以地緣、國情與國際現實的角度來說，今日烏克蘭不等同於明日台灣，但台灣必須從中看清國際現實，明白當台海發生戰爭時，各國可能無心、無力協助台海戰事，保家衛國的責任仍在台灣民眾肩上，類似的軍事援助恐怕無法安全順利抵送台灣。（作者為淡江大學戰略所博士生）

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