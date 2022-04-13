台灣人民共產黨主席林德旺等3人，把五星旗口罩戴上八田與一銅像，同時拍片宣稱「請日本人、美國人不要把病毒傳來台灣，日本人滾回去」，被依違反《社會秩序維護法》送辦。案經台南地院審結裁定是言論自由免罰，承審法官徐安傑並批評政府大搞「認知作戰」。

法官在裁定中大抒己見，並非司法界首例，司法院也不表意見，但綠營民代及綠媒大為不滿，痛批是政治判決，藉言論自由名義出賣台灣。徐安傑的論述是否恰當自有公評，倒是勇敢說出民進黨政府每每以「認知作戰」為名，選擇性揭露資訊，道德勇氣值得嘉許。

徐安傑法官舉「武漢肺炎」一詞為例，世界衛生組織前年底就將新冠病毒定名為「COVID-19」，中央流行疫情指揮中心與政府官員仍持續使用「武漢肺炎」長達半年以上。徐安傑算客氣了，沒有指名道姓滿口「武漢肺炎」的認知作戰指揮官，就是行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中，兩人就是長期用「武漢肺炎」、刻意汙名化大陸的官員。

徐安傑為了論證「日本人滾回去」屬言論自由範疇，對比太陽花學運陳抗者舉牌「支那賤畜，外來種滾」、「太平洋沒加蓋，覺得中國好就游過去」等，也是「象徵性言論」。徐安傑的對照式論證，戳中了民進黨「反中、仇中」要害，綠媒因而批判徐安傑不是法官，是政治人物。

民進黨靠認知作戰打天下，利用香港反送中、染紅韓國瑜，蔡英文就輕鬆贏得2020大選，大停電挨轟就導向國安問題，俄烏之戰就發酵「今日烏克蘭，明日台灣」議題，這些全都是民進黨認知作戰的一環。因此，徐安傑法官透過裁定書點出民進黨政府認知作戰無所不在，只不過是說出真相罷了，看看綠媒急成什麼樣！