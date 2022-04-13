說實話，台灣的人口正在遞減不是一朝一夕的事，台灣的大學太多早晚退場也不是今天突然出現的，但台灣的世代落差和人才斷層確實已經到了必須嚴肅面對的一刻。隨著COVID-19的衝擊全球，供應鏈斷裂造成的晶片嚴重短缺，雖然讓台灣得意洋洋於半導體的護國神山，也逼得台灣在人才養成不足的問題提早浮出了檯面。SEMI國際半導體產業協會就表示，根據調查，全球75%的半導體企業均認為自己缺乏人才，人才培育已經成為台灣半導體產業能不能維持競爭力的關鍵。

3月底，一個成大研究生協會的講座活動上，我看見副總統賴清德興之所至，進行了一個即時民調「你未來要做什麼？」讓人意外的是竟有4成以上學生只想做一個「躺平族」，這不但讓賴清德當場傻眼，也一下子在台灣激起了千層浪，看來台灣即將面臨的不只是人才斷層問題，世代差距以及社會上的各種看不見的問題才要開始慢慢出現。

其實，成大學生的回應也可能是年輕人的輕佻搞笑，但年輕人的躺平現象絕對不是單一事件。事實上，貧富差距愈來愈大、中產階層逐漸消失以及階級固化是所有國家都面臨的挑戰。這是年輕人對大環境的一種無聲抗議，也是現今檯面上有錢有勢的人自私自利之餘產生的後遺症。

前陣子，我還看見在彰化發生的「抖音一響父母白養」事件，數位化不知不覺侵入了小學生的日常生活並不讓人訝異，網上的各種評論五花八門，但我感覺爭議的本質仍然根源於世代的差異。每個世代有其自身流行的文化，從而形成了世代內相通的話語，同時也形成了不同世代之間的「代差」或「代溝」，而網路的使用習慣當然也包括在內。

網路遊戲或手機遊戲快速發展之餘，父母與教師會擔心影響學習情有可原，但時代的發展我們該做的是界定規矩，所謂「不以規矩，不能成方圓」應該就是用在這個時候。我們每個人都年輕過，也都多多少少和父母頂撞過，其實不需要把這個事情無限上綱，而是要想方設法順勢而為。

大學生也好，小學生也好，都是台灣未來所寄。三月初ASML台灣暨東南亞區人資部門運用精準數據分析推估了台灣半導體人才缺口約1.8萬人。同一天，蔡英文總統也到高雄中山大學出席了「國際金融研究學院」揭牌典禮，並表示台灣將培養更多國際管理人才，吸引更多國際機構和資金到台灣。但口號改變不了現實，台灣最不缺的就是政治人物的廉價口號。諷刺的是台灣的半導體產業，雖然具有國際競爭優勢，且人力需求大，但卻面臨著人才不足的現實，可以進入半導體業的求職者，平均每人已經可獲得3.7份的工作機會，創了3年來的新高。

生命自有自己的出口，無論什麼「厭世代」或是「躺平族」，我一直篤信的是眼見不能為憑，表面現象代表的不見得是真理。

其實疫情已經在改變一切，去年年初GameStop的小蝦米扳倒大鯨魚讓人瞠目結舌，後面的比特幣、NFT等等你都可以看見久違的年輕人身影，如果金融市場上的年輕人覺醒可以作為驗證，疫情催生的數位化普及加上資金浮濫鼓勵的創新顛覆，正在逼著我們承認時代總會更迭，年輕人沒有你想像的那麼不堪。

每個時代有每個時代的標記，在聯考時代，「愛拚才會贏」引領著當時的年輕人聽話讀書，認真工作，也確實歡喜收割了甜美的果實。但現在的小孩其實也累，什麼申請入學、考試檢定，還有什麼學習歷程檔案、面試、實作，搞不清楚教育改革的真諦所在？但一個環節的失誤聽說就會導致全盤皆輸的結果，如果學校是社會的縮影，求學時代無端挫折的可怕陰影與制度的不公平對待，怎不會寒了年輕人滿腔火熱的上進心？

心理學上有一個名詞「學習性無助」，說的是任何人在遭受他討厭的刺激反覆打擊後的退縮行為，就像籠中的白老鼠被連續電擊後，原本四處逃竄的牠們，索性趴下一動也不動的不作為現象，這與時下年輕人的只想躺平，莫非異曲同工？

很多人告訴我台灣在2025年將邁入「超高齡社會」，期望老有所依的我們，如何幫助台灣的下一代？這不但是政府必須面對的國安問題，我感覺也是同島一命的我們必須嚴肅面對的重中之重。

（作者為創投合夥人）