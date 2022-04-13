1991年，烏克蘭脫離蘇聯獨立後，由於族群衝突、黨派林立，政治人物用人惟親，徇私舞弊；結果導致政局動盪、貪腐橫行。據統計，每年烏國政府官員的貪墨數額，竟高達全國總生產的1/5。

近期美國媒體報導，現任總統拜登之子杭特曾利用美國對烏克蘭的援助上下其手，從中漁利。兩三年前川普總統得知後，曾要求澤倫斯基總統必須提供相關訊息以資運用，否則將對烏軍援扣中不發。這是當年民主黨人發動對川普彈劾的重要背景之一。澤倫斯基無端捲入，徒呼負負。

烏克蘭在憲政體制上採取折衷式的「半總統制」，由擔任國家元首的總統和主掌行政體系的總理各司其權、各居其位，各擁人馬、各行其是。其結果卻造成兩人之間關係長期緊張，人事更迭尤為迅速。迄今31年來，烏克蘭已產生了6位總統和15位總理，若再加上代總理，共達20位之多。其中只有第二任總統庫其馬曾連任一次；而總理平均一任只有一年半左右。於是，政局變幻莫測，經濟持續下滑，人去政息，有如跑馬燈！

其中第五位總理拉扎連科於1995年被總統庫其馬任命為能源部長，掌握油氣供應，第二年進一步出任總理。在他掌政期間，透過自由化與市場化手段，盜賣國家資源，抽取高達50%的佣金，並將數額巨大的國有資產轉移國外，流入他在海外的銀行帳戶。

此外，他還提攜以「天然氣公主」聞名於世的季莫申科，後來也曾出任總理，兩人沆瀣一氣，狼狽為奸，成為「權錢交易」與「羶色腥」政治的代表人物。

庫其馬承認，任命拉扎連科擔任總理是重大的錯誤。烏克蘭檢察機關以濫用職權、非法開設海外銀行帳戶和貪汙等罪名對他提出了控訴。1998年底，拉扎連科在瑞士被捕，被判處有期徒刑18個月。第二年，他又逃到美國，企圖尋求政治庇護。美國政府應烏克蘭要求，將其逮捕。

2004年「透明國際」組織在全球腐敗報告書中，將拉扎連科列為全球最腐敗的領導人，排行第8位，一共貪汙達2億美元。2000年6月美國政府以洗錢、勒索、詐欺等罪名對他提起公訴。2004年6月聯邦陪審團裁定有罪。2006年8月25日加州舊金山聯邦地區法院判處他9年共108個月監禁，並處以1000萬美元罰金。2009年11月19日法院將他的刑期縮減為97個月。他成為繼巴拿馬前總統諾列加之後，另一位在美國執身囹圄的外國政府領導人。

在拉扎連科服刑期間，烏克蘭政府曾多次要求將其引渡，但均被美國以缺乏引渡條例而拒絕。烏克蘭檢方指控他牽涉的刑事案件，竟多達50件以上。而今，出獄後的拉扎連科既非美國公民、也不具居留權，但卻靠著堆積如山的贓款僱請律師隊伍，避免被驅逐出境、回國受審。

拉扎連科是烏克蘭民主化與自由化過程中重要的反面教材，也是烏克蘭貪腐政治的具體縮影。但諷刺的是，在俄烏戰爭中，他卻成了逃離戰火的幸運兒。

（作者為中國文化大學教授）