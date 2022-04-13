拜登政府預定5月啟動建構「印太經濟架構」（IPEF），華府潑了蔡政府一盆冷水，兩位靈魂人物、貿易代表戴琪與商務部長雷蒙多表達了目前沒有意願要台灣參與。如無法扭轉美國決策方向，這不只是台灣參與多邊機制的另一次挫敗，更等同整體外交政策破產；民進黨政府極端反中、抗中路線，一切以美國為依歸的外交原則經不起國際現實政治檢驗。

對外經貿關係陷僵局

台灣海峽為武裝衝突熱點的威脅從未緩和，俄烏戰爭更徹底顛覆了世界局勢，台灣目前最迫切需要的就是美國「清晰、一貫」的支持承諾，而美國在IPEF的決策上。充分暴露了為了自身國家利益，台灣的需求與關切都屬次要，甚至是一枚可以擱置的棋子。新加坡總理李顯龍警示，「若在中國與美國之間下錯賭注，就要付出代價」，似乎就在台灣身上應驗。

中國大陸主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）正式生效，申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）前景不明，拜登政府又無意開啟雙邊貿易協定諮商，台灣對外經貿關係陷僵局，拜登總統去年10月在東亞峰會宣示，美國將研議成立IPEF點燃了台灣的新希望。蔡英文在去年12月初就表示期盼加入，她表示，台灣做為亞洲科技中心，經濟多元且靈活，可在數位經濟、供應鏈韌性、基礎建設、出口管制及潔淨能源等關鍵領域扮演重要角色。以當前台美關係堅定友好，以及IPEF中的供應鏈韌性、數位經濟等似乎就是為台灣量身打造，台灣樂觀評估，被納入IPEF應是水到渠成，突破被邊緣化僵局指日可待。

但美國官方態度始終是隱晦不明，初步透露的夥伴名單中並沒有台灣，匿名官員更放話，不認為美國會讓台灣加入IPEF，理由之一是如納入台灣，其他國家可能不願與目標在圍堵中共的IPEF有所牽連。面對美國200多位眾議員聯名聲援台灣及參議員當面諮詢，戴琪含糊表示：「參與IPEF一事還在考量中，就我所知還沒做出決定。」參議員梅南德茲不滿地表示：「從這個答案，我的感覺是我們不會把台灣納入，這將錯失機會。」戴琪並未回應，等同默認。

路透最新報導指出，美國商務部長雷蒙多在一場閉門會議上表示，目前不考慮讓台灣參與，雖然我外交部回應，美方已說明印太經濟架構還在制訂當中，相關政策和參與成員也尚未決定，但與戴琪共同肩負推動IPEF的雷蒙多至少已透露出美方傾向不邀請台灣參與。

親美抗中政策再挫敗

如拜登政府不改變決策，對台灣的印太區域關係及對美外交雙邊關係將構成最沉重的打擊。白宮2月公布《美國印太戰略報告》，IPEF是重要經貿支柱，在未來的10項「行動計畫」中，除推動IPEF外，也具體說明行動對象涵蓋東協、印度、美、日、韓、太平洋島國等，卻未提及台灣。因此，如被排除在IPEF之外，除了經貿利益，台灣將喪失在美國印太戰略中的重要性與可見度，在印太地區的地位與影響力也將更為衰退。

台美關係一向是台灣對外關係最重要的一環，雙邊關係「堅若磐石」、「有史以來最好」已被民進黨視為最輝煌的外交成就，但美國卻在擁有絕對主導權、涉及台灣重大利益的IPEF，放棄了支持台灣參與國際社會的一貫立場。特別是IPEF成員國的標準、加入程序遠比一般區域經貿機制寬鬆，而美方卻在遊戲規則尚未定案就釋放不利台灣訊息，雙邊關係蒙上陰影。

最弔詭、諷刺的則是，台美相互標榜民主價值理念一致，經貿關係密切，台灣更充分配合美國抗中，而IPEF的基本設計又是在重振美國的經濟領導地位、圍堵中國大陸的經濟擴張，台灣是最理想夥伴，美國卻以反中的台灣會妨礙其他國家加入意願，阻斷了台灣參與管道，凸顯民進黨極端偏激的路線經不起地緣政治及國家利益的檢驗；包括新加坡等東南亞國家都不願在美中戰略競爭中選邊，而美國為了爭取東協而犧牲台灣就是血淋淋的教訓。

台灣參與IPEF尚未完全絕望，專家指出，只要接受IPEF下四大支柱之一就可成為會員，以台灣在半導體產業鏈的優勢仍可有所作為，關鍵在美國的立場，但外交部長吳釗燮日前才表示，美國的好朋友需要一些「體諒」，台灣不要添麻煩，看來情況難以樂觀。民進黨政府真該好好檢視「親美抗中」的政策到底還能玩多久。