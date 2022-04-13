媒體報導，針對近期台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境接連爆發多起搶轎衝突，日前在媽祖鑾轎行經彰化時，更發生中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂率眾硬闖管制區，進而造成多名官警受傷。對此，內政部長徐國勇日昨強調，「搶轎行為」媽祖絕對不會保佑，「是褻瀆神明更會受神明懲戒」，案發當天他業已指示警政署務必強勢執法，為此檢察官更已傳訊相關涉案人員。

據悉，部長徐國勇強調，對所有妨害公務行為均會依法辦理，並請信眾務必要尊重警察，不要鑽轎底、也不要搶轎，這樣媽祖並不會保祐；「尊重神明是從心裡」，用暴力的方式不叫尊重，「是褻瀆神明更會受神明懲戒」。坦白說，徐部長說得真好，一方面呼籲大家一定要打好、打滿新冠肺炎三劑疫苗外，更強調全民應尊重警察的執法職權以保障社會和諧安全云云。

然而，說來既尷尬又有趣，徐國勇一席「使用暴力是褻瀆神明、尊重神明是從心裡、褻瀆神明會受神明懲戒」的良善苦心呼籲，話中有話，每一槍又都似曾相識，剛好讓他的上級長官、行政院院長蘇貞昌「躺著也中槍」，筆者當然願意相信徐部長不是在報上回因與警政署長「槓上」而與蘇揆發生不快的「老鼠冤」，唯對比蘇揆多次口頭暴力如「不要臉等」，乃至是欺騙保生大帝、連神明都要騙，殊不知這是否也是褻瀆神明會受懲戒呢？

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