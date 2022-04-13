俄烏戰爭發生至今已經49天，戰爭的熱度與效應逐漸在遞減，取而代之的反而是台海安全情勢的問題。雖然兩岸政府都宣稱「台灣不是烏克蘭」，但是戰爭的殘酷性，還是不免讓人對台海問題提高警覺。

美國日前舉辦的國會聽證會上，多位國會議員都對台海安全以及如何避免中國對台灣採取軍事行動提出問題。美軍參謀首長聯席會議主席密利將軍說，對中國最好的威懾就是「確保中國知道，如果他們要攻打台灣，那會是一個非常、非常難以攻占的目標。」

這句話看起來是一句空談，密利只好再解釋說，美國有必要協助台灣自我防衛，不過「對台灣最好的防衛就是由台灣人自己做。我們當然可以協助他們，例如就像在烏克蘭做的一樣。這其中有許多教訓，中國也在非常認真看待。」

密利的話說得很清楚，兩岸若發生戰爭，美國只會協助台灣自我防衛，台灣人也很清楚，打仗要靠自己，不只在國軍的軍歌裡是這樣唱，多次的民意調查中，也發現台灣民意早就不寄望美國人會幫台灣打仗，但是民進黨政府還是不相信美國人不會幫台灣打仗，所以仍緊抱美國大腿，只要美國人想賣台灣軍火，蔡政府就照單全收，多少錢都可以買。

現在國防部終於硬起來了，傳聞未來對美軍購有「四不」，包括不買昂貴的第二座長程預警雷達、不買阿帕契直升機、不買美軍除役軍艦，也不買黑鷹直升機。國防部官員振振有詞，但是蔡政府難道會就此放過，或說真的能夠抵擋美國軍火商的壓力嗎？看來也不是這麼回事。

先看一則《日經》的報導，美日已在討論在日本各地的軍事設施中儲備軍火，包括鄰近台灣的島嶼，為台海突然發生變故等緊急事件做好準備。美日在台海附近若有充足軍火，對美國本土和夏威夷進入日本的美軍部隊將是重大支持。日本都期待在各地的軍事設施中儲備軍火，台灣比日本更危險，怎麼可能拒絕美國把台灣裝扮成「刺蝟島」？

是否台灣有另一種想像？近日美國宣布最新一波對台軍售案，總額約9500萬美元，折合新台幣約27億多元。美國國防安全合作署宣布這項消息時說，將派遣專業人員來台，提供愛國者防空系統的相關技術支援。有軍事專家分析，這能讓台灣有效抵抗「第一擊」，提高存活機率，蔡政府也對此表達誠摯感謝，台灣將持續展現自我防衛決心。

這裡有兩個問題，一是專業人員來台，二是展現自我防衛決心。第一個問題是否美軍將化作專業人員來台協助訓練國軍，讓國軍能夠像烏克蘭一樣，在戰爭時變成找不到部隊的游擊戰士，跟共軍在台灣土地上大打游擊戰，以達到第二個「自我防衛」的目標。

別忘了，戰爭若在台灣的土地上開打，沒有一個人能逃得過戰火，當烽火滿天，台灣還會再是一個福爾摩沙嗎？政客可以不這麼想，但為後代子孫，台灣人不得不想！

（作者為台灣國際戰略學會理事長）