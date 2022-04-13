外交部11日發布新聞稿，聲稱我邦交國帛琉總統惠恕仁邀請蔡英文總統訪問帛琉，並參加於4月13至14日由帛琉主辦的第7屆「我們的海洋大會」。為回應惠恕仁總統的邀請，蔡總統指派行政院環保署署長張子敬擔任特使出訪帛琉，並以官方專業身分代表我國出席大會。

外交部表示，本屆會議我國以環保署長的官方身分正式出席大會，不但是我國參與這項國際會議以來的最高層級，更是我國首次以官方身分受邀。張署長並將於4月14日的大會議程「解決海洋污染」場次中發表專題演說，這是我國參與國際海洋活動的一大突破與提升。

「我們的海洋大會」是2014年由美國國務卿凱瑞倡議的一項國際會議，先後在美國、智利、挪威等國舉辦。本年由我邦交國帛琉主辦、美國協辦。由於過去主辦國皆與我國無邦交，我國都是由非政府組織代表或學者參加大會。但這次是在我邦交國舉行，我國當然可以派遣官員以特使身分參加。

然而我國參加此次會議的安排有若干不尋常的詭異之處。

首先，根據外交部洩漏的機密電報，美國國務院認為，這次我國政府派遣代表團參加，為了避免不必要的干擾，建議我方盡量低調，不以「中華民國」名義出席，並避免在會場內及官方名冊中使用正式國名及國旗等具主權象徵的符號。

帛琉為我邦交國。我在帛琉設有「中華民國駐帛琉共和國大使館」，在當地參加任何官式活動，皆可以使用正式國名。美國此項要求，不但豈有此理，而且有貶低我國國格之嫌。

事實上，美國是為了俄烏之戰焦頭爛額，需要請中共出面調停。既然此時有求於中共，於是暫時拋開「堅如磐石」的台美關係，向台灣提出不合情理的要求，目的是避免刺激北京。

其次，根據帛琉海洋大會官網，擔任會議演講者，除了以專家學者身分參加者以外，政府官員一律在職銜後加註國家名稱。但是在張子敬環保署長(Minister of Environmental Protection)職銜之後，僅僅加註「台灣」(Taiwan)，而不是「中華民國」。同時也完全沒有「總統特使」字眼。

此一安排雖然有損我國國格，但是蔡政府其實卻十分滿意且正中下懷。因為民進黨政府基於「仇中反中」信念，一向排斥「中華民國」。駐帛琉大使館不得不冠以「中華民國」，但是這次大會僅以「台灣」為名，正好呼應「去中國化」的一切作為。在環保署長正式職銜之後加註台灣，於是形成「台灣的環保署長」，完全符合蔡政府的中心思想。

蔡政府利用美國避免刺激中共的建議，巧妙地將計就計，一方面回應美方的建議，不用正式國名，另一方面正好滿足台灣獨派人士的願望。以偷天換日的方式，達到一石二鳥的成果。因此外交部高調宣稱為「重大外交突破」。但是在支持中華民國的國民眼中，此事根本是「不倫不類」。

去年《金融時報》報導美國有意與我協商將我駐美國代表處名稱改為「台灣代表處」。但是此項測風向的報導引起中共強烈反彈，使得國安會秘書長顧立雄與外交部長吳釗燮乘興而去，敗興而歸。此次台美互通聲息，做出此項自以為聰明又具有台獨意涵的安排，會不會引發北京事後秋後算帳，還有待觀察。

（作者為退休大使）