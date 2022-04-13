指揮中心為什麼一定要拖到公衛隔離量能崩潰，每日通報1500例之後，才考慮啟動居家隔離？而且還是在輿論譁然之後，才願意放棄試辦，直接辦理。原因不能說是謹慎，因為現在已經沒有謹慎的時間和空間。原因是一群以過度防疫沾沾自喜的人，在面臨解放的重大抉擇時，竟然手足無措，此時才知道過度防疫危害之甚。

所謂隔離，就是與人群隔離，防止疾病散播。最有效的隔離是空間隔離，台灣以前會將政治犯關到綠島，就是標準的空間隔離。連思想都能擋得住，又何愁傳染病呢？所以空間隔離是最高級別的隔離，也是最優雅的隔離，方艙醫院就是依此理念而建，既簡單又有效。

台灣如果出現了傳染病，空間隔離的概念不容易實現。因為不能把病人扔到玉山上去隔離，病人天經地義要住在醫院。這下可麻煩了，在一個人口密集單位，遂行與人群隔離的作為，簡直令醫院苦不堪言。醫院被逼得沒辦法，只好重金構建隔離病房，但仍然無法完全阻斷傳染鏈。所以醫院隔離是在傳染病隔離中，級別最低的隔離方式，醫院是不得已而為之，非醫療機構千萬不要仿效，花了大錢也不見得有用。還是應該盡量採取空間隔離，大陸對輕症採用的「方艙醫院」，就是注入了空間隔離的概念，並沒有太多醫院隔離的元素存在。

在二者中間，居家隔離只要配上醫療，位階就會高於醫院隔離，低於空間隔離。居家隔離的用意是為了醫療機構保全而設計的，設計理念為「犧牲小我，完成大我」。因為傳染病人如果在醫院造成擴散的社會危害，遠大於家庭內擴散所造成的危害。尤其是在現在疫苗接種率已達9成的情況下，家庭擴散的危害會更降低，居家隔離更應該大膽嘗試。

在規畫居家隔離方案時，如果只著眼於隔離，防疫專家當然怎麼想都想不出方案。會擔心傳給家人怎麼辦？家人是否因此也要隔離？是否也不能出門？那豈不全家都餓死？政府是否該給予物資補給？一連串因過度防疫的問題都顯現出來了，若無法同步解決，還真不容易開放居家隔離。

如果居家隔離的方案能依蔡總統的指示，只關注重症清零，只需要在居家隔離的責任醫院配上抗病毒藥物，家戶中自購血氧監測儀，就能讓輕轉重症的病例可妥善的獲得醫療支援，降低輕症猝死的比例，就能協助完成蔡總統的重症清零理念。由於輕症病患能在家中，也能獲得合理的醫療照顧，照樣也能符合輕症妥善照顧的目標。

蔡總統在專家共識會議中揭櫫的減災概念，居家隔離是執行面的重要里程碑。指揮中心步履蹣跚的執行速度，受制於自己的偏差顧慮，及過度防疫政策的羈絆。在問題被點出後，指揮中心應該能在最短時間內，以最簡單的方式為國人規畫出合理的居家隔離政策。

（作者為中華民國防疫學會理事長）