烏克蘭戰爭引發人們對大陸可能對台動武的擔憂，美軍參謀長聯席會議主席密利說，要阻遏大陸進犯台灣就必須讓中國知道，台灣是一個難以攻占的目標。他還說，美國有必要協助台灣自我防禦，不過「對台灣最好的防禦是由台灣人自己做。我們當然可以協助他們，例如就像在烏克蘭做的一樣。這其中有許多教訓，中國也在非常認真看待。」

蔡政府把戰爭當遊戲

密利的話才說完沒多久，我國國防部就推出《全民國防手冊（範本）》，提供民眾面臨軍事危機及可能發生災難時，相關緊急應變措施，屆時再由各地方政府依轄區特性，將避難、醫護及物資等資訊加入手冊，以利民眾做好安全準備及生存自助。

美國幾乎是一個「命令」，台灣就來一個「動作」，但是這種做給美國人看的「動作」，其實虛應的成分居多，根本無法應對戰時所需的全民防衛與求生之道。最簡單，也被批評最多的，比如手冊內敘述停水時撥打1910自來水公司客服專線進行詢問或通報，但怎麼能保證戰時「客服專線」還能打通？

而民生必需品短缺時，手冊規定是「公告配售之時間地點，依所在鄉（鎮、市、區）配售站通知，至指定配售站，按規定項目數量計價購買所配額之民生必需品」。問題是，戰時民眾需要花錢買民生必需品，還要帶戶口名簿，若以烏克蘭戰場完全被摧毀的城市來看，民眾要到哪裡購買民生用品，又怎會記得把戶口名簿帶在身上？

所以，從一本虛應故事的《全民國防手冊（範本）》，就可以看出蔡英文政府是如何看待戰爭，也可以知道他們似乎把戰爭當成是一場遊戲，尤其更不知道當代戰爭一發生，所有的軍事與民生用品可能被敵人當成是首要毀滅的目標。唯有毀滅軍事與民生用品，才能逼迫敵對一方的政府與人民感受壓力，而速戰速決這場戰爭。

「全民國防」被軍方自詡為以軍民一體、文武合一的形式，不分前後方、平時戰時，將有形武力、民間可用資源與精神意志合而為一的總體國防力量。推動全民國防教育的意義在於「納動員於施政、寓戰備於經建、藏熟練於演訓」，使全國民眾建立「責任一體、安危一體、禍福一體」的共識，達到全民關注、全民支持、全民參與、全民國防的最高理想。

但是，在手冊裡，既無法提升人民居安思危的意識，也無法做好安全準備及生存自助的能力。可見蔡政府自己都無法認知到戰爭的殘酷性，以為以戰止戰，就能維護台灣的安全，甚至達到獨立的目標。

人民不信兩岸會開戰

美國學者亨澤克就很清楚地看清兩岸戰爭所要面對的緊迫問題：一是戰備儲存，包括糧食、油料和武器彈藥，因為封鎖台灣是可以預見的情況。台灣若被封鎖，根本無法像烏克蘭一樣可以從西部國土接受西方的支援。

二是加強地面防禦，因為即使大陸會從空中轟炸發動攻擊，但要占領台灣最終還是要回到陸地戰，而要攻打台灣必須比俄羅斯發動規模更大、火力更強的攻擊，因此也會更加暴力，台灣地小人稠，民眾又能往哪兒逃？

第三才是台灣必須盡快加強公民防禦，因為大陸統一台灣的目標是不變的，因此所有台灣人民都必須為可能發生的戰爭做好準備，以便解放軍的攻擊一開始，一般公民都知道應該如何行動。

從以上三項可知，全民防衛才是攸關民眾生存的重要事項，但是台灣人民相信大陸會對台採取武統的比例偏低，所以即使兩岸局勢緊張，股市照樣狂飆，房市依然被炒到天上去，民間更是馬照跑、舞照跳，就像近日疫情升高，而酒店、卡拉OK確診病例偏高，這就可知台灣人民不怕病毒，也不相信戰爭。

俄烏戰爭雖升高地緣政治緊張，尤其東亞地區成為全球矚目焦點，但北京和統方針未變，亦無部隊大規模調動演訓情資，台灣民眾也普遍不信兩岸真的會開戰，民進黨政府卻持續「抗中」挑釁，全力為戰爭做準備，是想逼人民上戰場嗎？