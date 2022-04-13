國防部這幾天公佈了「全民國防手冊」，不僅內容不適用、不食人間煙火，更讓人痛心的是，台獨執政者不思推動兩岸走向和平，反而將對立與戰火節節升高。

政府還打算將年輕人的兵役從四個月役期改成一年，教召改成一年一召一次14天，再來不斷地向美國買武器，拜登上任以來就買了三次，最近這次就高達9500萬美元。

天吶，民進黨從沒有一個官員嘗試著與中國大陸對話，只會像烏克蘭一樣的把俄羅斯逼到牆角，然後，讓年輕人去戰場送死，長此下去，台灣怎麼會不像烏克蘭。

再說「全民國防手冊」，不符合戰爭的需求，簡直是閉門造車，譬如說要透過定位連接Google的地圖找防空洞，問題是，若網路無法運作，民眾根本無法找到防空洞。還有部分的內容讓人覺得相關單位如扮家家酒。手冊中敘述停水的時候可打1910自來水公司的客服專線詢問，但如何保證戰時客服專線打得通？所有的民生必需品都必須透過戶口名簿申請，萬一戰爭發生了，像烏克蘭一樣的斷垣殘壁，你怎麼找到戶口簿？政府難道認為戰時的電視機、手機還能正常使用嗎？

巧的是，《環球時報》前總編輯胡錫進今天發出聲明，解放軍不會打台灣同胞，但中國大陸武器更勝俄羅斯，大陸的導彈能夠覆蓋全台灣，蔡英文老實點，斬首行動一定是第一目標。看了這段話，等於宣告全民國防手冊完全失靈。

當然，話說回來，我相信台灣2300萬人都不希望戰爭，大陸也不希望台灣遭受戰火蹂躪，但是國防部公佈了這本手冊，只能讓人覺得，戰爭已快到眼前了，兩岸的緊張狀況當然也隨之節節升高。但是我們還是要大聲呼籲「以和為貴」，兩岸應該深思，如此下去，必然是俄烏之戰的「翻版」，所以要走向和平談判，才是執政民進黨和在野國民黨的用心所在。

趙少康就坦言，民進黨沒有核心思想，主張「抗中保台」只會麻痺選民，他還建議所有的政治人物應以「民之所好好之，民之所惡惡之」，將心放在民眾身上。但他也同時認為國民黨也缺乏「反省文化」。

總之，執政的民進黨該打100大板，在野的國民黨也要打50大板，台灣不應該只準備打仗一個選項，而朝野應該還有一個選項，那就是要思考跟大陸進行「民主協商」，避免受美國蠱惑而誤入兵凶戰危的歧途，同時應戳力追求萬年昌盛的安居樂業。

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