前總統呂秀蓮。本報資料照

筆者對前總統呂秀蓮女士追求兩岸和平之慈心善行極為崇敬，建議發起「兩岸和平談判，確保全國同胞生命財產安全與安定幸福生活」之全民公投。因公投對促進兩岸和平，更具實效。

中共曾經「不否認九二共識」，代表和平談判之門開啟了。而兩岸和平是台灣同胞的救命仙丹，促成「談判」就是救命恩人。和平談判開始之日，即是兩岸戰爭危機解除之時，在談判期中，我全國同胞可享安定幸福之生活，「和談不停，戰禍不起」，「以談維和，以談待變」符合兵家「不戰而屈人之兵」古訓，亦為弱小國家求生之最佳策略，無論談判結果如何，皆對我國家人民有利無害。

如果兩岸談判有成，可獲得以下之利益：一、滿足世界各國對台海和平之期望，提升國際地位。二、確保台灣同胞生命財產安全與幸福安定之生活。三、大陸廣大市場可供台灣同胞自由經商、創造財富；青年可以自由前往就業、就學開展光明之前程；台灣同胞可以自由探親、旅遊增進生活樂趣。四、可使我國家進入世界列強。

俄烏之戰，俄國之困局與烏克蘭人民之災難，可為最佳之借鑑。烏克蘭人民戰志與戰力，不謂不強，即使能戰勝，亦為國防部長邱國正將軍所言「慘勝」。其居民之死傷，國土損毀之災難，向誰訴求，台灣萬勿蹈其覆轍。呂前副總統昔日勤政愛民之優良表現，已獲得全民之愛戴，今日振臂一呼定可獲得全國理性、善良、熱愛生命、護子孫不輕言戰爭之廣大群眾之共鳴，掀起風起雲湧之勢。

和平談判之大方向試擬如下：

一、以維持兩岸現狀為基本要求。維持現狀是全國同胞之共識，兩岸在現狀下，共存共榮70餘年，對大陸國家之發展未生任何妨礙，台灣同胞對大陸之投資更功不可沒。此一要求，易為其接受。

二、以民族情感、兩岸之生存發展與完成國父復興中華民族之使命一致為述。大陸亦強調兩岸一家親，兩岸同文同種，民族情感當然可獲認同。大陸當局認為國父是革命先行者，完成國父遺志責無旁貸。

三、兩岸先共組「中華民族大聯邦」以替代「一國兩制」，待兩岸融合、心靈契合之後再進一步談融一。中華民國為國父所建立，台灣同胞對之仍有相當的感情。讓中華民國與中華人民共和國共存共榮在「中華民族大聯邦」之中，名稱如何待融合一陣之後再議。

美國不會出兵援台，即使拜登有誠意護台，亦無法實現。因為遠渡重洋接敵赴戰為兵家大忌，更何況美國近年來的軍事實力不如過往，而國內也反對將子弟送往他國作戰。俄烏戰爭，美國無一兵一卒前往烏克蘭即可知。

美國最多就是軍事支援，航母援台為美國最有力之戰略，一方面可以視為拜登援台承諾之兌現，二方面可以取得西方國家之支持。對美而言，是以最小代價獲取最大利益的戰略。但其結果仍是台灣同胞遭受如同烏克蘭人民之慘禍，中共陷如俄國之困境，再無威脅美國霸權之餘力，美國坐收漁翁之利。

此一狀況，非國人所盡知，若以呂前副總統之政治聲望，述之社會定可收振聾發聵之效，凝聚「追求兩岸和平」之民意。(作者為退役將軍)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※