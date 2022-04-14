前民進黨立委郭正亮日前於節目上認為，如果台海發生戰事，成敗將是取決於台海周遭的海上作戰，而不會是在台灣本島的登陸與逆登陸作戰。確實，台灣雖有海峽的天然屏障，但隨著共軍的軍事現代化發展，共軍海空軍已具備突破第一島鏈並進入印太地區的兵力投射能力。

因此，台灣海峽的「屏障」已成過往，而台灣本島的戰略縱深又是無法與烏克蘭相比的，所以郭正亮引述《華爾街日報》的分析，認為台灣的整體防衛策略、建軍資源部署與國防科技方針該想的是怎麼阻絕共軍於海上，而不是「捨本逐末」地去想「登陸之後」。

這是因為過去20年來美國的戰略重心都放在國內外的反恐戰場，相對忽略美軍自身的海軍建設與能力提升，造成現階段美國海軍配置出現了結構上的困境，就連美軍海軍都在擔心比不上共軍海軍，顯見《華爾街日報》對於共軍海軍現代化的肯定，而這項發展可以說是取決於中國「海洋強國」戰略思維的確立。

中國「海洋強國」的戰略思維轉折

過去，「以農立國」的中國側重陸權的發展甚於海權，一直到鴉片戰爭才意識到海洋對於國防安全的重要，包括在中華人民共和國建政之後，中國的海軍戰略長期都注重在「近岸防禦戰略」上，以加強防禦、鞏固海防作為主要目標。

到了1980年代後期，時任海軍司令員的劉華清才主張將戰略目標調整為「近海防禦戰略」，並提出中國大陸海軍的三階段論，第一階段是2000年前掌控第一島鏈及島鏈內的黃海、東海、南海海域，第二階段為2020年前掌握第二島鏈內的西太平洋海域，第三階段則是2050年前將共軍海軍打造成全球性的遠洋海軍。

在胡錦濤主政時期，共軍海軍將「近海防禦戰略」調整至「遠海防禦戰略」，擴大了海軍的遠洋能力，包括提高近海綜合作戰能力、戰略威懾與反擊能力，逐步發展遠海合作與應對非傳統安全威脅能力，推動海軍建設的整體轉型，胡錦濤更在「十八大」報告中提出了「海洋強國」一詞。

「十八大」報告明確指出要「提高海洋資源開發能力，發展海洋經濟，保護海洋生態環境，堅決維護國家海洋權益，建設海洋強國」，而習近平在接任上台後，也以此為目標，並與其「中國夢」理念進行連結，強調建設海洋強國是「中國特色社會主義」事業的重要組成，是實現中國夢的必然選擇。

「海洋強國」所代表的意涵在於，首先，中國進入到新常態時期，海洋經濟成為帶動經濟成長不可或缺之動力，而「海上絲綢之路」的推動，將有效建構「藍色夥伴關係」，並帶動區域的海洋經濟效益。

其次，為維護海洋經濟的穩定發展，中國強調會堅決維護國家海洋權益，也就是海洋國防建設將與海洋經濟並行發展，透過加強建設一支強大且現代化的海軍來維護國家的海洋權益，目標包含軍隊的科技化、遠洋化及核動力化等現代化目標，讓中國從「陸權國家」轉向「陸海權國家」。

「海洋強國」下的地緣戰略與建軍規劃

可以說，中國受到了現實國際局勢中「實踐海權方能強國」的思想衝擊，啟發其「海陸並重」的戰略思維，企圖追求陸權和海權的平衡，從而實現海陸雙重價值，以及由此衍生出的多重價值和多重輻射力。

故不論就「陸權論」還是「海權論」的觀點來看「一帶一路」倡議的戰略基礎，其共通點都是在於對交通線的掌控，不僅在戰略空間上實現了向西拓展，由陸路西進至歐亞大陸、海上擴展至印度洋，更藉此獲取陸權及海權優勢，有助於提升本身的整體實力來和美國這個海權強國、也是衰退中的霸權國相抗衡。

而就共軍海軍的戰略轉型來說，便形成了一種「陸權式海洋地緣戰略」，這是為了能夠在國際結構中，與美國這個現存的海權強國相互對峙所發展出的特殊地緣戰略形式，在發展上有兩個重點方向。

第一，按照近海防禦、遠海護衛的戰略要求，逐步實現近海防禦型向近海防禦與遠海護衛型結合轉變，構建合成、多能、高效的海上作戰力量體係，提高戰略威懾與反擊、海上機動作戰、海上聯合作戰、綜合防禦作戰和綜合保障能力。

第二，在軍事安全合作部分加強與多國護航力量的交流合作，共同維護國際海上通道安全，並廣泛參與地區和國際安全事務，推動建立突發情況通報、軍事危險預防、危機衝突管控等機制。

共軍海軍採取此種戰略轉型的意圖，在於想要藉由發展一支僅次於美國的強大海軍，一來抵抗美國自海上投射而來的戰略壓力，二來改變美中兩大強國在海上的力量對比與勢力消長，三則試圖拒止美國的干涉、使之無法介入或妨礙中國達成其地緣戰略目標。

儘管對於美國想要重掌印太地區的領導權是重大威脅，但從《華爾街日報》對於共軍海軍現代化的「肯定」來看，足以體現中國「海洋強國」戰略思維的成功，同時，也代表美中兩大強國的「戰略競爭」，以及雙方在地緣競爭下的海陸權兩極對峙，都將在一定時間內持續下去，至於是否「鬥而不破」則有賴於雙方對於戰略風險的溝通、把握與管控。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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