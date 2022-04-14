4月12日中央流行疫情指揮中心宣布，自即日起，原居家隔離及居家檢疫期滿之PCR採檢作業改以快篩方式由民眾自行檢測及回報結果，快篩結果為陰性者，方可於期滿後解除隔離或檢疫。

雖然指揮中心宣稱，如今的家用快篩試劑相當普及且效果佳，試劑特異性高達99%，然而指揮中心這種說法有兩個盲點，首先，特異性高代表的是偽陽性出現機率低，比較不會把一堆沒有染疫的人都誤判成患者造成醫護的負擔，問題是這與偽陰性無關。

偽陰性，指的是明明染疫卻沒有被驗出來的人（偽陰性出現的機率要看試劑的敏感性），換句話說，試劑特異性高，仍可能出現偽陰性，進入社區傳染給別人。

此外，依照2020年4月28日指揮中心的說法，採用PCR方式採檢，檢驗的特異性高達99.99%，高於快篩的99%，那敏感性呢？當初指揮中心宣稱PCR敏感性95%，但快篩的敏感性才75%.....，也就是說，100個患者當中只能驗出75個.....

所以除非指揮中心與陳時中有出來告訴民眾，如今的家用快篩試劑敏感性遠比2020年的高，有達到PCR檢測的95%水平，否則實在沒有理由用試劑特異性高，作為將解隔離前PCR改為快篩的理由，這樣完全就是拿全民的安全作賭注！須知陳時中自己都已承認，如今單日最大PCR採檢量能已達19萬，但實際上一天PCR採檢也就4-5萬人，檢驗量能還很夠，那有甚麼理由急著把PCR改快篩？

回想2020年1月到2021年6月，陳時中抗拒入境普篩與解隔離普篩，沒有回報症狀的民眾隔離完就直接放出回歸社區，當初一年半下來不知道讓多少帶有新冠病毒的潛伏患者回歸社區，如今又要再上演當初的鬧劇嗎？這根本就是不負責任的草菅人命，這種人別說繼續當衛福部長了，有甚麼資格選市長？

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