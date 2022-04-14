美國參謀首長聯席會議主席米利，7日在聯邦參議院軍事委員會作證時表示，嚇阻中國大陸的最佳防禦是台灣人自己來，美國一定會像援助烏克蘭一樣地提供武器協助台灣。他說，台灣易守難攻，執行兩棲或空中攻擊並不容易，美國只需要協助台灣更好的防衛，這是美國能做到的。

米利此話一出，島內論者咸認，台海一旦有事，美國只會提供武器軍備，絕不會出兵援台，台灣防禦只能靠自己。豈止於此？

首先，且不說俄烏衝突與北約東擴與美國搧風點火有關，俄烏戰爭開打迄今，美國除了鼓動盟國制裁、援助軍備武器與烏克蘭，何時見過美國從中調解、鼓勵和談？盟國穿梭俄烏，戮力和談，美國冷眼旁觀，還要中印等國積極參與制裁，危言聳聽俄國將動用核武，和平與戰爭，何者才是美國的核心價值？

其次，米利以及美國智庫有關兩岸衝突的預測，都是基於中國一定會對台武統的前提假設，一如美國自我實現地預測俄烏戰爭爆發。然而，中共武統台灣的確切證據何在？中共加強對台施壓的種種行動，與其說是意圖武統台灣，不如說是針對美國侵踏台海門戶的反應。而美國侵踏台海門戶，正如北約東擴、威逼蘇聯解體後的俄國。

再者，米利認定中國必然對台用武，也承諾台灣更好防衛。那麼，現時，我們何需耗費巨資向美國購進過時的、且未必能與解放軍匹敵的軍備武器？台灣既然是美國戰略核心利益，那麼，何不等自我實現的「中共武統」預言成真時，再來免費接收美國最新的武器裝備？

嚇阻中國大陸的最佳防禦是台灣自己來？既然最佳防禦是台灣自己來，何勞美國操心？以俄烏戰爭為鑑，烏克蘭最佳的選擇不是嚇阻俄國，而是友好俄國、友好各個鄰邦！嚇阻策略，會帶來敵意螺旋升高，兩岸折衝，台灣最佳的選擇，不是嚇阻，而是友好中國大陸！

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