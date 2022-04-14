就在台灣民眾舉行遊行抗議俄羅斯入侵烏克蘭的同一周，台灣的總統鋪了紅地毯接見了美國前總統川普的國務卿蓬佩奧。此前，蓬佩奧曾與川普一起，以停止軍事援助為威脅，迫使烏克蘭對拜登之子發起偽造調查；也曾在美國駐烏克蘭大使拒絕接受勒索時將其解雇。

這兩個同時發生的矛盾事件--台灣的公民發聲支持他們的民主夥伴，然而台灣的總統卻大加讚揚一個危害了國家安全的人物--體現了台灣不計後果地願意接受一切「與台灣站在一起」的外國政客。台灣的總統如此專注於獲得國際認可，以至於忽視了台灣面臨的主要威脅：中國可能決定效仿俄羅斯對烏克蘭的做法來武統台灣。

台灣過去幾十年的發展確實是一個奇蹟。僅僅用了一代人的時間，就從一個貧窮的、農業為主的專制政權轉變為一個充滿活力的民主政體，並且擁有了台積電（TSMC）等一系列世界上最重要的公司。更為舉世矚目的是，這樣的轉變是發生在一個缺乏正式外交關係、沒有參與聯合國等國際組織的環境下達成的。現在台灣仍在繼續努力推動正式的外交承認和參與國際論壇，也包括接受像蓬佩奧這樣的人物，就因為蓬佩奧在最近的一次訪問中宣稱美國應向台灣提供正式的外交承認。

台灣在國際關係上的糟糕選擇並不局限於美國。尼加拉瓜總統奧蒂嘉的腐敗政權在暴力鎮壓了抗議者之後，各家多邊貸款機構切斷了其信貸管道，這時台灣介入，並向這位獨裁者提供了1億美元貸款。2021年11月，台灣會見了宏都拉斯總統葉南德茲，儘管他參與販毒的行徑早已眾所周知（葉南德茲在2022年3月被美國聯邦檢察官起訴），就因為尼加拉瓜和宏都拉斯都是少數正式承認台灣為主權國家的聯合國成員國。

顯然，台灣不能既是民主的燈塔，又是其他國家「白色恐怖」行動的資助者。如果台灣全力支持這種在國外威脅和破壞民主政權的政客，就不能宣稱自己和世界上其他民主政權站在一起。這樣的行為不僅違背了台灣所主張的民主思想，也會讓人無視於台灣所面臨來自中國的威脅。這一威脅比來自其他方面的威脅都大。因此，台灣外交政策的核心目的應是防止中國採取像俄羅斯總統普丁在烏克蘭發動的那種不計後果的武力手段。

對台灣而言，有效的抗中應包含兩個部分。首先，是要讓中國清楚，武統台灣需要在軍事、經濟和外交上付出高昂的代價。台灣和世界上其他民主政體都需要明確表示，中國宣布武統台灣的一天，也是中國放棄鄧小平「改革開放」計畫的一天。其次，台灣必須要避免那些讓中國領導人陷入「不得不然」的行為，具體而言，台灣不能正式宣布獨立或尋求聯合國的成員國資格。

迄今為止，台灣的抗中都是有效的，但目前面臨著兩大挑戰。首先，美國在其戰略上與中國脫鉤，這可能導致中國領導人得出個結論：武統台灣至少在國際關係上也不會有什麼損失了。雖然台灣在美中兩個超級大國之間的鬥爭中幾乎無能為力，但台灣在接受美國政客之前也需要三思，因為他們對台灣唯一的興趣只是將台灣作為打擊中國的工具。

第二個挑戰是台灣對獲得正式外交承認的推動。對抗中國的一個關鍵部分就是避免採取讓中國有藉口武統台灣的行為。加入聯合國或獲得美國的正式外交承認都將被視作是邁向正式獨立的一步。這可能會迫使中國採取武統手段，因為沒有中國領導人能做到對此不作任何回應還能維持其領導地位。

因此，蓬佩奧支持美台正式建交的聲明是極其魯莽的，台灣領導人決定為他提供平台來傳播這一資訊也是同樣魯莽的。如果「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣駐美大使館」，台灣與美國之間的聯繫不會變得更加牢固；相反，正式的外交承認將使中國別無選擇，只能與美國斷交，最終危及台灣。

台灣最重要的國際關係是與日本和美國的關係，這兩個國家都與台灣沒有正式的外交關係。這些緊密的國際關係的根源是來自於貿易和商業的聯繫以及數百萬的民間交流，這才是真正重要的。而不是在聯合國的演講或正式國事訪問中的 21響禮炮。台灣絕不能將表面的國家地位與實際的國家地位混為一談，而是應該專注於鞏固維持台灣繁榮發展的現狀，並且，應該禮貌地拒絕今後來自懦弱的機會主義者和威權主義者的提議。

（作者為中研院院士、美國芝加哥大學Booth商學院教授）