日前國防部公布《全民國防手冊》，提供民眾在軍事危機以及可能發生災難時的應變資訊，以做好生存自助準備。因為有建議停水時撥打水公司電話、持戶口名簿購買民生必需品的部分，挨批「場景設定與戰爭情境脫節」，未獲好評，甚至有「專家呼籲重新修訂」的說法。

這份手冊是國防部在總統蔡英文指示下首次編製，協調各部會以「範本」形式，提供地方政府依據地區實況製作更具體指南的參考，較多的增補空間與較高的原則性是必然的。評論者誰也沒有打過仗，設想的「戰爭情境」恐怕也只是依據例如目前烏克蘭戰爭再加上自己想像的情節，未來戰爭的真實場景，沒有人真正知道。從正面觀點多給國防部支持與鼓勵，或許也是支持台灣國防的一種途徑。

從國防安全角度，真正值得注意的其實是編撰《全民國防手冊》本身。尤其那是在「總統蔡英文的指示下」辦理。這表示三軍統帥預判台海可能發生戰爭，因而要求國防部設想人民該做些什麼準備。居安思危，這並非壞事。但總統暗示台灣人民要準備打仗，形勢如果繼續升溫，「全民國防」出現更進階的版本，那就令人擔心了。

面對中共不排除動武的統一訴求，台灣存在兩種因應之道的路線之爭。一種主張「以戰止戰」，認為中國是「惡鄰居」，要強化國防以嚇阻中共動武。另一種則強調「避免戰爭」，主張兩岸和平互動，避免挑釁讓關係變得更緊張。兩條路線原本可以並行不悖，但因政府兩岸政策的偏執以及在美中競爭中選邊，而使後者變成被拒絕的選項。行政院蘇院長在立院質詢時即表示，那是背離台灣主流民意的「投降主義」。

但那真的背離台灣主流民意嗎？3月中旬，台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會舉辦的民調顯示，77.3%民眾認為兩岸應維持「和平往來」，僅16.1%民眾認為應「抗中保台」。「放馬過來誰怕誰」的強硬態度，或許只是親政府媒體的輿論操作，未必代表台灣真正民意。

台灣人民真的要準備打仗嗎？細心的觀察者會注意到，強調「以戰止戰」者多屬年輕政客，激進者甚至認為台灣應全民備戰，「全民國防」的進階就是效法烏克蘭準備打巷戰。主張「避免戰爭」者雖較多具軍事或戰略背景，卻反而較支持兩岸和平互動，反對全民打巷戰。

何以如此？或許是愈具有軍事背景，愈了解戰爭的可怕。戰爭具毀滅性，會死很多人，是禁忌的遊戲，最好不要發生。國防部長即曾在立院表示，一旦發生戰爭，大家都很慘，「就算勝也是慘勝」。

《全民國防手冊》是指導人民在萬一發生戰爭時如何生存自助。但令人擔心的是，進階版本會在激進「抗中」者狂熱推動下成為人民打巷戰的指南。但人民的安全與幸福才是政治目的，否則即便贏得戰爭，對人民又有何意義？正如教宗方濟各（Pope Francis）所說：「在一堆瓦礫上插國旗算什麼勝利」。人民不該成為實現政治理念的工具或犧牲品，這才是政治人物應有道德觀與負責任的表現。（作者為台灣國際戰略學會執行長）