向來不甘寂寞的受刑人前總統陳水扁，再度於保外就醫期間登上政治新聞版面，成為熱門新聞人物。他於4月7日大動作召開「國務機要費案國際記者會」，公布21項國務機要費的流向。筆者快速瀏覽了記者會的影片。坦白說，我對國務機要費到底進了誰的口袋這件事不感興趣，陳水扁女兒多年前早說過「民進黨誰沒有拿過我爸爸的錢」的話，再說還有法院會追查相關事證，陳水扁貪汙罪證難逃，剩下的只是貪多貪少的問題罷了。

我看影片乃是好奇陳水扁在保外就醫7年之中身體復元的狀況。依據監察院2013年的調查報告顯示，陳水扁當時有結巴性語言障礙、顫抖症、重鬱症等多重病徵。法務部2015年1月同意陳水扁保外就醫，亦是基於「一、認為陳水扁身心已具嚴重障礙，日常生活無法自理，保外就醫能有效改善他目前的狀況。二、根據過去治療史，陳水扁病情嚴重惡化，在外治療才能有效保障生命健康，避免多重退化，建議保外就醫為宜。三、建議成立醫療小組。」等理由才放行。值得欣喜的是，經醫療小組長達7年的醫治下，陳水扁在記者會上已無前述口吃、手抖、憂鬱之症狀，重回以往辯才無礙的律師模樣。

其實早在數年前，已有許多證據顯示，陳水扁早已恢復可服刑的健康狀態。他保外就醫7年來，參與各式各樣的政治活動，接受電視媒體專訪，去年起正式主持廣播節目，侃侃談論政治時事。其行為舉止明顯違反台中監獄當初對他做出的「不上台、不演講、不講政治、不接受媒體採訪。」的四不原則。在一般人眼中，陳水扁就是一位健康正常人，而且活力充沛、野心勃勃。但為何陳水扁至今仍能逍遙「獄」外、踐踏法律紅線於腳下？若非是受到藍綠政治庇護，他能快活至今嗎？

陳水扁無疑的是個政客，他毫不領情馬政府對他施予人道同情的恩惠，許可其保外就醫。他說：「保外就醫，就是政治決定」，更不諱言地直指現行保外醫治規定其中一項條件「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」就是「阿扁條款」。馬政府一念之仁，作了這項不智的政治決定，還被反咬一口，實在不值。

陳水扁說，馬政府放他出來是「政治決定」；所以「要不要回去，也是『政治考量』嘛。」當時陳水扁在獄中服刑6年，身體和精神狀況確實不好，馬政府同意阿扁保外就醫固然有政治考量，但亦是一項「依法」所做的政治決定。再說陳水扁保外就醫後並非不可控管，台中監獄依法應按月至少派員察看一次，每3個月則必須進行申請案展延評估。

反觀，要不要返監服刑這事，就是單純的政治考量了。在蔡英文執政期間內，無論是要特赦或是維持現狀，均要蔡英文點頭。但深諳法律的陳水扁不會不了解，保外就醫本質上還是法律問題，他的健康狀況是否符合「病情複雜，難以控制，隨時有致死危險」的條件，存在著科學事實的客觀性，一旦危險原因消失，就該立即返監服刑。

陳長文大律師三年前在〈阿扁保外就醫是法律問題、不是政治問題〉的文章中語重心長的提醒蔡總統任內的法務部長們，一昧放任阿扁保外就醫，不僅有違憲法平等權的精神，形成保外就醫雙標，亦會重創人民對司法的信任，誰還會相信「王子犯法，與庶民同罪」，法律之前人人平等的基本道理？

陳水扁是台灣第一個因貪汙舞弊遭判刑定讞並應服刑20年的前總統，至今還有5項弊案因保外就醫而停審。陳水扁長達7年、展延近30次的保外就醫案史無前例，這若非存在著包庇的共犯結構，包括醫療小組、台中監獄、法務部等與本案相關執行人員在內，阿扁怎可能逍遙法外至今？

台灣在邁向法治國的道路上，還有很多需要努力的地方。廢止阿扁保外就醫案，將會是台灣民主法治提升的重要指標。（作者為國立清華大學通識教育中心主任）