俄烏戰爭有如一面照妖鏡，照出很多妖魔鬼怪，例如俄羅斯軍隊在布查殘酷地濫殺無辜1000多人，現在「敘利亞屠夫」德沃爾尼科夫又要來領軍俄羅斯，未來戰爭慘烈凶殘已經烙印在世人心中。最可悲的是烏克蘭人民，至今已有1000萬人流離失所，尚未撤離的人們又將遭浩劫，生死未卜。

但這個戰爭絕非只關「道德對汙穢」、「專制對民主」之爭，是多面向的戰爭，光就烏克蘭東部到底誰屬，就要追溯到260年前的俄羅斯凱薩琳女皇時代的恩怨情仇。這場戰爭也絕不是帝國和殖民地之爭。俄羅斯和烏克蘭曾經是水乳交融的民族，兩國互相移民、贈地、交互領導，一些前蘇聯時期的高階領導人，更是烏克蘭人。

這場戰爭牽涉更多的是政商利益、能源政策，甚至環境保護，照妖鏡裡也暴露出很多偽君子。

俄烏戰爭開始後，世人才注意歐洲仰賴俄羅斯煤、石油及天然氣之深，尤其是德國天然氣來源，俄羅斯進口占2/3，這是因為德國反核及反石油政策，早在20年前就已禁建核電廠，梅克爾在日本福島核災後，就決定2024年全面停用核能電廠，大量使用俄羅斯天然氣，近來又要減少使用石油及煤，現在天候日漸變暖，天然氣需求放緩還好，但是等到秋冬季節，俄羅斯斷氣，德國人就難過冬了。俄烏戰爭一來，德國最是頭痛，不敢重手制裁。

當一個國家能源策略轉變時，總有諸多受惠者。德國前總理施若德就是德國能源政策轉向天然氣的最大受惠者。施若德從1998年到2005年任總理時，他幫助德國度過兩德統一及亞洲金融風暴危機，2005年11月下旬退出議會，12月初就已傳出他將出任世界最大的天然氣出口商─俄羅斯天然氣公司底下子公司主席，施若德和普丁相交甚深，在任德國總理期間兩人就會晤32次。今年2月中，普丁正在積極謀畫入侵烏克蘭，施若德被選為俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）董事，德國輿論譁然，但普丁大讚是最佳人選。

整個歐洲和俄羅斯做生意、做顧問的退職政客所在多有，尤其近年來歐洲與俄羅斯貿易日漸興盛，成了很多政客下台後的最佳出路。

烏克蘭政府領導人現在被視為英雄，但這個國家常年為貪腐所困，在國際透明組織的政府清廉度排名122位。人民是最大受難者，到現在國民平均所得只有3500美元，在烏克蘭只要花約1200烏幣，就可逃避兵役，一位專門為烏克蘭總理整理公文的秘書說，她可以把放在下面的公文挪到上面，總理很快就會簽字，只要有人給她800烏幣。

素負盛名的美國福斯電視台記者羅根調查報導指出，美國很多政要、大亨都利用烏克蘭洗錢，是歐洲為美國洗錢的基地。而與烏克蘭過從最密的莫過於拜登家族，拜登在任副總統期間，7年訪問烏克蘭6次，拜登一直都被質疑「通烏門」，他的兒子杭特在烏克蘭天然氣公司Burisma擔任董事，月入5萬美金。縱使現在美國全面反中，杭特還是與中國大陸政商利益相連，涉足中國能源事業甚深。

所以，在台灣看俄烏戰爭，應該要看誰在戰爭中得利，誰在能源戰中得利。想想台灣也有很多偽君子在挑煽兩岸走向戰爭得利、在廢核、養綠政策中已荷包滿滿。（作者為資深媒體人）