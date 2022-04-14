本土疫情確診人數節節升高，蔡政府各種因應措施引發爭議，社會人心明顯浮現焦慮氣氛；但同時也有一股雖然說不出口，卻在民進黨黨政部門間不斷翻攪的暗流，對防疫形成荒謬的負面影響。

人盡皆知的是，中央流行疫情指揮官陳時中對競選年底的台北市長興趣極高，他也一直是民進黨列為問鼎北市的首要人選。原本民進黨打算在今年疫情告一段落時，由蔡英文主席適時徵召，讓其順勢風光轉戰台北市長選舉，不料近來疫情再度爆發，整個規畫因此出現變數。

在野黨一再呼籲，陳時中若真那麼想選舉，就該早點辭卸防疫指揮官之職，專心去選舉，不要搞得嘴巴上講疫情，心裡想的卻是選情，如此選也選不成，還拖累了疫情的防治。但在疫情轉壞的此時卸任，不但無法風光造勢，還可能給人「落跑」謀高位的不良觀感。

問題是，陳時中雖一再強調防疫優先，但近日無論大小活動邀約，他都積極跑攤，連空調3C影音大展都去，只為向支持贊助防疫的電器公會致謝；日前更到綠得出汁的義光教會演講，講的雖是疫情，飄的卻是濃濃政治味，參選意圖已遮掩不住。只是他想脫離防疫戰場、轉戰選舉，終究必須找到更好的時機與說法。

微妙的是，綠營另一位角逐台北市長提名的熱門人選林佳龍，則在其私人LINE群組內分享了一篇〈幾萬人在隔離，陳時中卻在跑選舉〉的文章，雖然林佳龍辦公室事後要外界勿過度聯想，但黨內頗有心照不宣之感。

民進黨要推誰出來選台北市市長？這本來是綠營自己內部的事，但如果因此造成「人在疫情，心在選情」，甚至誤了整個國家社會的健康安全，這就不是光用政治能擔下的責任了！